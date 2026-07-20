An sinh - Cuộc sống Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 20/7, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Lạc Dương và phường Lang Biang - Đà Lạt.

Tại xã Lạc Dương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà cho ông Kon Sa Ha Ba, bệnh binh 76% và ông Sơ Kết Ha Phong, người có công giúp đỡ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám trao quà cho các thương binh, bệnh binh và người có công tại xã Lạc Dương

Hai ông dù tuổi đã cao, nhưng vẫn luôn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế tại thôn, buôn nơi mình sinh sống.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám cùng lãnh đạo xã trao quà cho các gia đình có công với cách mạng

Cũng trong chiều 20/7, tại phường Lang Biang - Đà Lạt, đồng chí Nguyễn Văn Tám đã trực tiếp đến thăm, tặng quà các gia đình: thương binh Ngô Ngưu, 102 tuổi (tổ dân phố (TDP) Hợp Thành), đồng thời là gia đình thờ cúng liệt sĩ; thương binh Huỳnh Thị Tiếp, 83 tuổi (TDP Phước Thành), tuổi cao, thường xuyên đau ốm và thương binh Nguyễn Hường (TDP Đa Thành), hiện sức khỏe yếu vì viêm phổi mãn tính.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ, phường Lang Biang - Đà Lạt tặng quà cho thương binh Ngô Ngưu

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Văn Tám khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng luôn gìn giữ, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo đời sống cho hàng ngàn người có công, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám trao quà cho cụ bà Huỳnh Thị Tiếp, người có công với cách mạng

Đồng chí Nguyễn Văn Tám ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Hường

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn gia đình các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của gia đình; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.