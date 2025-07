Học và làm theo Bác Hồ Trường vùng xa làm theo gương Bác Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Trường Mầm non Hòa Ninh (xã Hòa Ninh) triển khai với những cách làm phù hợp, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở ngôi trường hơn 27 năm tuổi này.

Cô Bùi Thị Nhạn cùng các em học sinh Trường Mầm non Hòa Ninh

Trường Mầm non Hòa Ninh được thành lập năm 1998, hiện có 2 điểm trường và 10 nhóm lớp. Tại lễ tổng kết năm học 2024 - 2025 mới đây, tập thể cô và trò Trường Mầm non Hòa Ninh hân hoan niềm vui khi được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Cô Bùi Thị Nhạn - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Đây chính là thành quả từ những nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, quyết tâm hoàn thành tốt từng nhiệm vụ. Cùng với đó, việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 cũng đã góp phần tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, quần chúng, từ đó vận dụng hiệu quả không chỉ vào công tác mà còn trong tác phong, lối sống hàng ngày”.

Những ngày mới thành lập với nhiều khó khăn khi đóng chân trên địa bàn rộng cùng 9 điểm trường, cơ sở vật chất thiếu thốn, các cô giáo phải đến từng nhà vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 của Trường Mầm non Hòa Ninh luôn đạt trên 95% so với tổng trẻ trên địa bàn, riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng luôn dưới 5%, duy trì sĩ số học sinh đạt 100%. Trong năm học 2024 - 2025, Trường Mầm non Hòa Ninh có 318 trẻ theo học, chất lượng giáo dục Bé chăm ngoan đạt 97,61%; Bé khỏe bé ngoan đạt 96,71% và Bé sạch đạt 100%.

Cô Bùi Thị Nhạn chia sẻ: “Xác định được việc dạy và học có chất lượng hay không là phụ thuộc vào nền nếp, kỷ cương, kỷ luật của nhà trường. Do đó, chi bộ nhà trường đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn, chuyên môn soạn thảo các tiêu chí xếp loại, các quy định, quy ước để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện. Đó cũng là cơ sở cho tập thể đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng, kỳ và năm”.

Bên cạnh đó, chi bộ cũng chỉ đạo toàn thể đảng viên xây dựng bản đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm học. Đồng thời, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác chuyên môn của nhà trường.

Quán triệt sâu sắc quan điểm thực hiện công tác giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Chi bộ Trường Mầm non Hòa Ninh đã chú trọng công tác xây dựng và quy hoạch cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; thường xuyên theo dõi bồi dưỡng quần chúng trong đơn vị.

Từ việc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Chỉ thị số 05 gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước, Chi bộ Trường Mầm non Hòa Ninh nhiều năm liền được xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, 2024, Chi bộ Trường Mầm non Hòa Ninh được xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Cơ quan văn hóa, Công đoàn vững mạnh...