Thông tin đối ngoại Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam Báo chí Argentina nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập cho Việt Nam và truyền cảm hứng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng Tháng Tám thành công tại Hà Nội. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 19/8 (giờ địa phương), tờ Acercándonos Ediciones của Argentina, đăng bài viết nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, coi đây là bước ngoặt đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách thống trị thực dân, phátxít, giành độc lập, chủ quyền và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026).



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, với tiêu đề “Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam đánh bại chủ nghĩa phátxít”, bài viết khẳng định cuộc cách mạng là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam chống áp bức và chế độ thuộc địa, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lực lượng cách mạng.

Theo Acercándonos Ediciones, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Hà Nội, tuyên bố với quốc dân và thế giới về sự ra đời của một nhà nước Việt Nam độc lập.

Ấn phẩm Argentina đánh giá những sự kiện diễn ra trong tháng 8/1945 không chỉ làm thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam mà còn tạo “khát vọng và động lực” để nhiều dân tộc khác đứng lên đấu tranh, thoát khỏi những “đêm dài” của chế độ thuộc địa.

Trong phần khái lược lịch sử, Acercándonos Ediciones nhắc lại quá trình thực dân Pháp từng bước thiết lập ách thống trị tại Việt Nam từ năm 1858. Trong nhiều thập kỷ, hàng loạt phong trào yêu nước đã bùng nổ ở nhiều địa phương, thể hiện ý chí không khuất phục của nhân dân Việt Nam trước sự thống trị của nước ngoài.

Bài viết đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển của phong trào cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và lãnh đạo. Ngày 3/2/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, quyết định thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Theo bài viết, đây là lực lượng chính trị theo đuổi mục tiêu cách mạng chống chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam. Đến năm 1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Theo Acercándonos Ediciones, khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh ngày 15/8/1945, lực lượng cách mạng Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Các ủy ban cách mạng ở nhiều địa phương bắt đầu tiếp quản chức năng quản lý, trong khi phong trào giành chính quyền lan rộng. Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội giành chính quyền. Thắng lợi tại thủ đô nhanh chóng tạo hiệu ứng trên cả nước, thúc đẩy nhân dân nhiều địa phương đứng lên giành chính quyền.

Theo Acercándonos Ediciones, Cách mạng tháng Tám không đơn thuần là một sự kiện chính trị trong lịch sử Việt Nam mà cuộc cách mạng này đã mở ra một thời đại mới, trong đó nhân dân Việt Nam giành lại phẩm giá, chủ quyền, độc lập và quyền được sống trong hòa bình. Đây cũng chính là những giá trị mà các thế hệ người Việt Nam đã phải hy sinh to lớn để giành được.

Từ góc nhìn này, Cách mạng tháng Tám mang ý nghĩa rộng lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng đối với những dân tộc đang đấu tranh chống chế độ thuộc địa, cho thấy một dân tộc bị áp bức hoàn toàn có thể đứng lên giành quyền quyết định vận mệnh của chính mình.

Acercándonos Ediciones đồng thời nhấn mạnh rằng việc kỷ niệm Cách mạng tháng Tám là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập và trân trọng những thành quả mà các thế hệ sau đang được hưởng.

Hơn 8 thập kỷ sau ngày Tổng khởi nghĩa, bài viết của Acercándonos Ediciones cho thấy Cách mạng tháng Tám vẫn được nhìn nhận tại Argentina như một biểu tượng của ý chí độc lập và khát vọng tự quyết của dân tộc Việt Nam; đồng thời là một sự kiện có ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.