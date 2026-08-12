Truyền thông Hàn Quốc kỳ vọng HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng ĐT Việt Nam Tờ Daum đánh giá cao cơ hội bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup của ĐT Việt Nam, cột mốc mà HLV Kim Sang-sik có thể đạt được để vượt qua huyền thoại Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử tại ASEAN Cup khi hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngai vàng khu vực. Nếu nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu năm nay, HLV Kim Sang-sik sẽ trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành hai chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp, một cột mốc vĩ đại mà ngay cả người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng chưa thể chạm tới.

HLV Kim Sang-sik có cơ hội thiết lập kỷ lục vĩ đại cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hành trình chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A và thử thách Bán kết

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vừa khép lại chiến dịch vòng bảng đầy thuyết phục bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia trên sân vận động Mỹ Đình. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam vững vàng ở vị trí nhất bảng A với 10 điểm tuyệt đối sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Xếp ngay sau là Singapore với 8 điểm, giành tấm vé còn lại vào vòng trong, trong khi Indonesia, Campuchia và Timor Leste chính thức bị loại.

Đáng chú ý, bước ngoặt lớn nhất ở vòng bảng chính là việc tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia ngay trên sân khách – cột mốc giải tỏa cơn khát chiến thắng kéo dài suốt 30 năm lịch sử đối đầu trên đất bạn. Cùng với việc đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Indonesia bị loại sớm kỳ thứ hai liên tiếp, cánh cửa tiến vào chung kết đang mở rộng cho đội tuyển Việt Nam khi đối thủ tại bán kết là Malaysia.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: VFF.

Cơ hội vượt qua cái bóng của huyền thoại Park Hang-seo

Báo chí Hàn Quốc, tiêu biểu là tờ Daum, đang dành sự quan tâm đặc biệt cho chiến dịch của HLV Kim Sang-sik. Nhìn lại lịch sử, sau đỉnh cao vô địch năm 2018, HLV Park Hang-seo từng dừng bước ở bán kết năm 2020 và nhận thất bại tại chung kết năm 2022. Việc bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup luôn là bài toán vô cùng hóc húa đối với bất kỳ nhà cầm quân nào.

Chính vì vậy, nếu giúp ĐT Việt Nam đăng quang kỳ này, HLV Kim Sang-sik không chỉ tái lập thành tích hai lần vô địch khu vực mà còn là chiến lược gia đầu tiên làm được điều đó trong hai kỳ giải liên tiếp. Hình ảnh những lá cờ Hàn Quốc xuất hiện trên khắp các khán đài Việt Nam là bằng chứng cho thấy niềm tin trọn vẹn mà người hâm mộ dành cho vị thuyền trưởng đương nhiệm trên hành trình chinh phục cột mốc lịch sử mới.