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    Từ 27/8, xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

    Vietnam+ 27/08/2026 07:29

    Tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt về hành vi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-quốc lộ 45-Nghi Sơn.

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    Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 25/8/2026 phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

    Việc xử lý vi phạm bắt đầu từ ngày 27/8/2026 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-quốc lộ 45-Nghi Sơn. Đơn vị thực thi là Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3.

    Tài xế vi phạm sẽ bị xử phạt về hành vi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ-Mai Sơn-quốc lộ 45-Nghi Sơn.

    Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng.

    Theo www.vietnamplus.vn
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      Từ 27/8, xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
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