Tứ kết World Cup 2026: Pháp chạm trán Morocco và sứ mệnh của Kylian Mbappe Đội tuyển Pháp hướng tới lần thứ 3 liên tiếp lọt vào bán kết World Cup khi đối đầu với "ngựa ô" Morocco tại Boston. Đây là bài kiểm tra bản lĩnh cho hàng công của Didier Deschamps trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đại diện Bắc Phi.

Vào lúc 3h ngày 10/7, sân vận động tại Boston sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi đội tuyển Pháp đối đầu Morocco trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào bán kết mà còn là hành trình cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng "Les Bleus".

Sức mạnh hỏa lực và dấu ấn của Kylian Mbappe

Pháp tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất với một phong độ hủy diệt. Đoàn quân áo lam đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng trên hành trình vừa qua, khẳng định vị thế của ứng cử viên số một cho chức vô địch. Sau khi khuất phục Thụy Điển và vượt qua lối chơi khó chịu của Paraguay, Pháp đang cho thấy sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành.

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào Kylian Mbappe. Với bàn thắng quyết định ở vòng 1/8, đội trưởng tuyển Pháp đã có 7 pha lập công tại giải đấu năm nay, trực tiếp cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Lionel Messi và Erling Haaland. Sự hỗ trợ từ Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tạo nên một bộ khung tấn công giàu tốc độ và đột biến.

Pháp có hàng công vô cùng đáng sợ

Đáng chú ý, HLV Deschamps đang sở hữu những "quân bài tẩy" chất lượng như Desire Doue, người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Với kinh nghiệm dẫn dắt 25 trận tại World Cup, chiến lược gia kỳ cựu này đang hướng tới chiến thắng thứ 20 tại sân chơi lớn nhất hành tinh trước khi chính thức chia tay đội tuyển.

Sự kiên cường của "Những chú sư tử Atlas"

Phía bên kia chiến tuyến, Morocco đang viết tiếp câu chuyện cổ tích cho bóng đá châu Phi. Sau kỳ tích tại Qatar 2022, thầy trò HLV Mohamed Ouahbi tiếp tục duy trì chuỗi 5 trận bất bại tại World Cup 2026. Họ đã vượt qua bảng đấu khó khăn, loại Hà Lan trên chấm luân lưu và đánh bại Canada để có mặt tại tứ kết.

Lối chơi của Morocco dựa trên sự kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi đang đối mặt với những lo ngại về nhân sự khi tân binh Ismael Saibari của Bayern Munich gặp vấn đề về gân kheo. Nếu Saibari không thể ra sân, gánh nặng ghi bàn sẽ đặt lên vai Rahimi.

Morocco quyết tâm tạo nên nhiều bất ngờ

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía người Pháp khi Morocco thua 4 trong 6 lần chạm trán. Lần gần nhất tại bán kết World Cup 2022, Morocco đã phải nhận thất bại 0-2. Trận đấu tới tại Boston là cơ hội để "Những chú sư tử Atlas" đòi lại món nợ cũ và thiết lập cột mốc mới cho bóng đá lục địa đen.

Thống kê đối đầu Pháp - Morocco

Ngày thi đấu Kết quả 05/02/1988 Pháp 2-1 Morocco 29/05/1998 Morocco 2-2 Pháp 20/01/1999 Pháp 1-0 Morocco 06/06/2000 Morocco 1-5 Pháp 16/11/2007 Pháp 2-2 Morocco 14/12/2022 Pháp 2-0 Morocco

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Pháp dự kiến sẽ vận hành sơ đồ tấn công mạnh mẽ với Maignan trong khung gỗ và bộ tứ vệ Saliba, Upamecano, Kounde, Digne. Tuyến giữa với sự góp mặt của Rabiot và Kone sẽ chịu trách nhiệm thu hồi bóng để cung cấp cho các mũi nhọn phía trên. Trong khi đó, Morocco sẽ dựa vào sự cơ động của Hakimi và Mazraoui ở hai cánh để hạn chế tầm hoạt động của các tiền đạo Pháp.

Dù được đánh giá cao hơn về đẳng cấp và kinh nghiệm, Pháp chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trước tinh thần quả cảm của Morocco. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc ngôi sao của Mbappe hoặc Dembele.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Morocco

Đội hình dự kiến: