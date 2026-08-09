Tin mới

    Pháp luật

    Từ ngày mai (10/8), rút giấy phép xe hợp đồng khi đón trả khách sai chỗ

    Hương Giang - 09/08/2026 08:21
    Chính phủ ban hành Nghị định 218/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8.

    Nội dung tác động lớn nhất đến doanh nghiệp và người dân là việc bổ sung quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nếu vi phạm quy định về địa điểm đón, trả khách.

    Chia sẻ ý kiến của bạn
    Tin liên quan
    Siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải
    Pháp luật - Đời sống

    Siết chặt quản lý phương tiện kinh doanh vận tải

    Đối thoại với các đơn vị kinh doanh vận tải phía Tây Lâm Đồng
    Thời sự Lâm Đồng

    Đối thoại với các đơn vị kinh doanh vận tải phía Tây Lâm Đồng

    Lâm Đồng: Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, siết chặt an toàn giao thông
    Pháp luật - Đời sống

    Lâm Đồng: Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, siết chặt an toàn giao thông

    Đề xuất sửa quy định thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải
    Chính sách

    Đề xuất sửa quy định thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải

    Xem thêm

    Giám đốc: Lê Huy Toàn

    Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

    Địa chỉ:

    Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

    Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

    Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

    Hotline: 0977885454

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO