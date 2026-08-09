Từ ngày mai (10/8), rút giấy phép xe hợp đồng khi đón trả khách sai chỗ
Hương Giang - 09/08/2026 08:21
Chính phủ ban hành Nghị định 218/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158 năm 2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8.
Nội dung tác động lớn nhất đến doanh nghiệp và người dân là việc bổ sung quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nếu vi phạm quy định về địa điểm đón, trả khách.
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