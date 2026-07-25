Chính trị Từ quyết sách đến hành động: Phải mang lại niềm tin và hạnh phúc cho Nhân dân Một chủ trương đúng là tiền đề quan trọng, nhưng năng lực tổ chức thực hiện mới quyết định sức sống của quyết sách. Từ quyết sách đến hành động, thước đo cuối cùng chính là những chuyển biến trong thực tiễn, là niềm tin và sự thụ hưởng thiết thực của Nhân dân. Đó là tinh thần xuyên suốt tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Thực thi quyết sách chính là sức sống của chủ trương

Một trong những bài học lớn trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước là khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn chỉ có thể được rút ngắn bằng năng lực tổ chức thực hiện. Một nghị quyết được xây dựng công phu, hay một quyết sách được cân nhắc kỹ lưỡng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong đời sống xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (diễn ra vào chiều 24/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một vấn đề có ý nghĩa then chốt, đó là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi. Đây là sự nhìn nhận thẳng thắn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Bởi thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, vẫn còn những hạn chế trong tổ chức thực hiện. Theo đó, có nơi thẩm quyền chưa gắn đầy đủ với trách nhiệm; phân cấp, phân quyền chưa đi liền với nguồn lực, dữ liệu, công cụ và năng lực thực hiện; sự phối hợp ở một số lĩnh vực chưa tạo được hiệu quả đồng bộ.

Những vấn đề đó không thể chỉ giải quyết bằng việc ban hành thêm quy định, mà cần một cách tiếp cận căn cơ hơn, như: xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên các phương diện thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Một chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được đưa ra tại hội nghị là: “Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách”. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật tổ chức thực hiện, mà phản ánh một tư duy mới trong quản trị quốc gia. Mỗi chủ trương khi được ban hành phải đồng thời xác định rõ cơ chế triển khai, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng cá nhân; phải có tiến độ, sản phẩm và tiêu chí đánh giá cụ thể.

Giao nhiệm vụ phải đi cùng điều kiện thực hiện; phân cấp phải gắn với kiểm soát; phối hợp giữa các cơ quan phải đi liền với việc xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ việc chú trọng ban hành chính sách sang năng lực biến chính sách thành kết quả. Đó cũng chính là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo lập động lực phát triển mới

Để hiện thực hóa những quyết sách lớn của Đảng, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đặt nhiều vấn đề lớn trong một chỉnh thể thống nhất: xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc gia; phát triển đất nước gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân.

Điểm nổi bật trong các quyết sách được thông qua là sự nhất quán trong cách tiếp cận, không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà hướng tới tạo lập nền tảng phát triển lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải “nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của Nhân dân ở vị trí cao nhất”. Đó là yêu cầu xuyên suốt đối với quá trình triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị (Ảnh: Đăng Khoa)

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm; bảo đảm phân cấp, phân quyền thực chất, nhưng đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển được đặt ra với tầm nhìn dài hạn, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng, mà phải nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, phát huy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra những động lực phát triển mới.

Trong quản trị các nguồn lực quốc gia, những vấn đề về đất đai, không gian phát triển, kinh tế biển, môi trường, biến đổi khí hậu được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa phát triển và bảo vệ; giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã là một nội dung có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương thức quản trị.

Theo đó, Trung ương tập trung hoạch định chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng chung và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực. Cấp xã phải đủ năng lực trở thành tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống… Bởi lẽ cuối cùng thì hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách đều được kiểm nghiệm từ cơ sở. Một quyết sách lớn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân nhìn thấy sự thay đổi trong đời sống; doanh nghiệp cảm nhận được môi trường thuận lợi hơn; xã hội nhận thấy bộ máy phục vụ hiệu quả hơn.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Từ nghị quyết đến hành động - trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và báo chí

Để các quyết sách của Trung ương đi vào cuộc sống, yếu tố quyết định vẫn là con người và trách nhiệm thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức và Nhân dân về kết quả công việc.

Đây là yêu cầu xây dựng văn hóa trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đất nước cần những cán bộ có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời phải có kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nguyên tắc và đặt lợi ích của đất nước, Nhân dân lên trên hết. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển mạnh sang đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế. Cán bộ không thể chỉ được đánh giá qua báo cáo, mà phải bằng những gì đã tạo ra trong thực tiễn. Những nơi làm tốt cần được biểu dương, nhân rộng; những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm hình thức phải được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Trong quá trình đó, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền, mà còn là cầu nối giữa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước với Nhân dân; là lực lượng góp phần tạo đồng thuận xã hội, phản ánh thực tiễn triển khai, phát hiện mô hình tốt, cách làm hay, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Thông tin, tuyên truyền về nghị quyết không dừng lại ở việc truyền đạt nội dung, mà phải góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận và cùng tham gia thực hiện.

Thành công của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV mới là điểm khởi đầu cho quá trình đưa các quyết sách vào cuộc sống. Giá trị của những chủ trương đã được thống nhất sẽ được khẳng định bằng năng lực tổ chức thực hiện và những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn. Bởi thực tiễn luôn là thước đo nghiêm khắc nhất đối với mọi quyết sách.

Một quyết sách chỉ thực sự có sức sống khi tạo ra thay đổi; một bộ máy chỉ thực sự hiệu quả khi phục vụ tốt hơn người dân; một nền quản trị chỉ thực sự thành công khi những thành quả phát triển được chuyển hóa thành chất lượng sống và sự hài lòng của Nhân dân. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt được đặt ra từ Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: biến thống nhất về nhận thức thành thống nhất trong hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất trong đời sống xã hội.