Thanh niên Tuổi trẻ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Sáng 15/7, Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương tại xã Hiệp Thạnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương

Tham gia đoàn có đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương năm nay 97 tuổi, có chồng và 2 người con là liệt sĩ, hiện sức khỏe yếu và đang được gia đình chăm sóc.

Tại gia đình Mẹ, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đoàn trao tặng phần quà tri ân, chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu.

Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương và gia đình

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên nhấn mạnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công lao ấy, tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm thiết thực, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách và giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 của Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình góp phần lan tỏa đạo lý tri ân, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.