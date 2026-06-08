Đời sống Tuổi trẻ Lâm Đồng và sứ mệnh lan tỏa “giọt hồng” nhân ái Những năm qua, phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) ở Lâm Đồng đã lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm sáng trong các hoạt động vì cộng đồng. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác HMTN, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân ái.

Tình nguyện viên CLB Hành trình Đỏ - Kết nối yêu thương tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức khai mạc

Dấu ấn xung kích và những con số biết nói

Với lực lượng hùng hậu hơn 620.700 thanh niên, Lâm Đồng sở hữu nguồn lực dồi dào để duy trì và phát triển phong trào HMTN theo hướng bền vững, sâu rộng. Xác định HMTN là nhiệm vụ trọng tâm của phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp truyền thông sáng tạo.

Giai đoạn 2021 - 2026, toàn tỉnh triển khai 665 hoạt động tuyên truyền về HMTN, kết hợp giữa hình thức truyền thống và nền tảng số như: infographic, video ngắn trên mạng xã hội. Nhờ sự phối hợp của Ban Chỉ đạo vận động HMTN các cấp, Hội Chữ thập đỏ và ngành y tế, Lâm Đồng đã tổ chức 873 đợt hiến máu, tiếp nhận 78.857 đơn vị máu, với tổng giá trị ước tính hơn 19 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy chứng nhận tham gia Hành trình Đỏ năm 2026 cho 40 tình nguyện viên

Đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch như: Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ và Hành trình Đỏ. Nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên đã hiến máu từ 20 đến hơn 40 lần, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia HMTN

Những “thủ lĩnh” truyền cảm hứng

Sức lan tỏa của phong trào không chỉ đến từ các con số mà còn được thắp sáng bởi những tấm gương tiên phong “nói đi đôi với làm”.

Ở cấp lãnh đạo, bản thân chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã có 16 lần HMTN. Đồng hành trên con đường thiện nguyện, chồng chị là anh Đỗ Quốc Phong cũng đã 18 lần hiến máu. Qua nhiều năm, hình ảnh đôi vợ chồng cùng đồng hành trên Hành trình Đỏ đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Ở cấp cơ sở, phong trào ghi nhận những hạt nhân xuất sắc trực tiếp điều phối và truyền cảm hứng, tiêu biểu như chị Tăng Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2001) - Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Hành trình Đỏ - Kết nối yêu thương tỉnh Lâm Đồng. Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng, chị Thảo Nguyên mang kiến thức y khoa cùng lòng nhiệt thành để cống hiến cho phong trào.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng 24 tình nguyện viên xuất sắc trong Hành trình Đỏ năm 2026

Bắt đầu hiến máu từ khi tròn 18 tuổi, đến nay chị đã 14 lần sẻ chia giọt máu cứu người. Trong 7 năm làm chủ nhiệm CLB, chị đã trực tiếp vận động hơn 1.000 lượt người đăng ký hiến máu và điều phối nhiều chương trình Hành trình Đỏ trên địa bàn tỉnh. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận với Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng (2025), Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (2023) cùng danh hiệu “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu” tỉnh Lâm Đồng nhiều năm liền.

Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, chị Mỹ Dung cho rằng, công tác vận động HMTN trên địa bàn tỉnh vẫn không ít những khó khăn. Chẳng hạn tuyên truyền tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; tâm lý e ngại của một bộ phận thanh niên chưa được giải tỏa; việc quản lý cơ sở dữ liệu và duy trì lực lượng hiến máu nhắc lại chưa đồng đều.

Để nâng cao chất lượng phong trào trong giai đoạn mới, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề ra 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là đổi mới truyền thông và đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng lực lượng hiến máu bền vững; gắn HMTN với các phong trào hành động của Đoàn; kịp thời tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các giải pháp hướng đến đa dạng hóa tuyên truyền trên nền tảng số, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu người hiến máu, nâng cao chất lượng chăm sóc người hiến máu và lan tỏa những tấm gương giàu tinh thần nhân ái.

Hành trình sẻ chia “giọt hồng” của tuổi trẻ Lâm Đồng đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Qua đó, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã 16 lần HMTN

