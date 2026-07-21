Đời sống Tuổi trẻ và Hội đoàn thể tỉnh Lâm Đồng phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn Hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhiều đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng triển khai các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người có công với cách mạng.

Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân tại xã Thuận An

Tuổi trẻ tiếp nối truyền thống tri ân

Những ngày này, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (xã Thuận An) rộn ràng hơn khi đón đoàn viên, thanh niên Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà. Giá trị những phần quà không lớn nhưng thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người mẹ đã hiến dâng những người con của mình cho Tổ quốc.

Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tương (xã Hiệp Thạnh). Những lời thăm hỏi, cái nắm tay giữa hai thế hệ không chỉ thể hiện đạo lý tri ân mà còn giúp tuổi trẻ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, các cấp bộ đoàn còn tổ chức thắp nến tri ân, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, về nguồn và tuyên truyền truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống cách mạng với chủ đề "Hành trình hoa lửa - Sáng mãi tinh thần 27/7"

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, hơn 200 đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên đã cùng tham gia chương trình sinh hoạt truyền thống cách mạng với chủ đề "Hành trình hoa lửa - Sáng mãi tinh thần 27/7" do Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh phường phối hợp tổ chức.

Bằng những câu chuyện chân thực về chiến trường, đồng đội và những năm tháng chiến đấu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trần Xuân Sáng đã đưa người nghe trở về ký ức một thời khói lửa. Những chia sẻ từ chính người trong cuộc khiến cả hội trường lắng đọng cảm xúc.

Theo anh Phạm Đức Tuyên, Bí thư Đoàn phường Lang Biang - Đà Lạt, chương trình góp phần truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần tự lực, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh niên.

Những câu chuyện của các cựu chiến binh đã trở thành bài học sinh động về lý tưởng cách mạng, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống đẹp và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những hoạt động trên là điểm nhấn trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ toàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 631 hoạt động với sự tham gia của 15.824 đoàn viên, thanh niên; đưa hơn 45.000 lượt thanh thiếu nhi đến các địa chỉ đỏ, bảo tàng và số hóa 7 địa chỉ đỏ.

Tuổi trẻ phường Nam Gia Nghĩa dọn dẹp vệ sinh, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông

Chung tay vun đắp nghĩa tình

Không chỉ tuổi trẻ, nhiều tổ chức, đoàn thể cũng triển khai những mô hình chăm lo người có công bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Tại phường Nam Gia Nghĩa, chương trình "Bữa cơm tri ân" được tổ chức ngay tại nhà gia đình thương binh Võ Cao Thiên, Nguyễn Thị Huê. Bữa cơm giản dị với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ và hội viên không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa cộng đồng và người có công. Ý nghĩa của chương trình đọng lại với những câu chuyện về cuộc sống hôm nay được tiếp nối từ những ký ức một thời chiến tranh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và phường Nam Gia Nghĩa cũng trao những phần quà tri ân đến gia đình thương binh Võ Cao Thiên, Nguyễn Thị Huê, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đối với thế hệ cha anh, đã cống hiến tuổi thanh xuân vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Theo bà H'Vi ÊBan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh H'Vi ÊBan cùng địa phương dự "Bữa cơm tri ân", tặng quà gia đình thương binh Võ Cao Thiên, Nguyễn Thị Huê, phường Nam Gia Nghĩa

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã trao 50.997 phần quà trị giá gần 37 tỷ đồng; hỗ trợ 146 sinh kế, 261 suất học bổng; xây dựng 20 mái ấm tình thương và sửa chữa 18 căn nhà với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Những phần quà, bữa cơm tri ân hay buổi sinh hoạt truyền thống đều là những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Từ đó, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được vun đắp, trở thành động lực để các thế hệ hôm nay gìn giữ truyền thống cách mạng và xây dựng quê hương.