Tuyển Anh dừng bước tại bán kết World Cup: Khi sự thụ động của Thomas Tuchel phản tác dụng Dẫn trước Argentina nhờ công của Gordon nhưng việc lùi sâu phòng ngự quá sớm đã khiến tuyển Anh trả giá đắt bằng tấm vé chung kết World Cup lịch sử.

Đội tuyển Anh đã tiến rất gần đến trận chung kết World Cup, nhưng một lần nữa, sự thận trọng quá mức đã trở thành rào cản ngăn họ chạm tay vào vinh quang. Thất bại cay đắng trước Argentina tại vòng bán kết không chỉ là một kết quả thua cuộc đơn thuần, mà còn là một bài học đắt giá về mặt chiến thuật khi ranh giới giữa sự chắc chắn và sự nhút nhát trở nên quá mong manh.

Tuyển Anh dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Ảnh: Getty.

Bàn thắng của Gordon và bước ngoặt sai lầm

Mọi thứ từng bắt đầu như một giấc mơ đối với người hâm mộ "Tam Sư". Phút thứ mười của hiệp hai, Gordon ghi bàn mở tỷ số, thắp sáng hy vọng về một trận chung kết World Cup sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Tuy nhiên, thay vì tận dụng đà tâm lý để dồn ép một Argentina đang choáng váng, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại chọn cách lùi sâu, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát không gian cho đối thủ.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ Chris Sutton nhận định đây là một "thảm họa huấn luyện". Ông nhấn mạnh rằng việc yêu cầu hàng thủ chịu đựng áp lực liên tục trong hơn 30 phút trước những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới là một sự đánh cược quá rủi ro. Tư duy bảo toàn tỷ số mong manh thay vì tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu đã trực tiếp bóp nghẹt cơ hội đi tiếp của tuyển Anh.

Sự sụp đổ từ những thay đổi nhân sự

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, các quyết định thay người của Thomas Tuchel chính là tác nhân khiến hệ thống của tuyển Anh mất cân bằng. Khi tỷ số đang là 1-0, chiến lược gia người Đức đã thực hiện một loạt điều chỉnh gây tranh cãi:

Phút 72: Rút tiền đạo Gordon ra nghỉ để đưa hậu vệ Konsa vào sân, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ thuần túy.

Rút tiền đạo Gordon ra nghỉ để đưa hậu vệ Konsa vào sân, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ thuần túy. Phút 82: Tiếp tục gia cố hàng thủ bằng việc đưa Burn và O'Reilly vào sân.

Tiếp tục gia cố hàng thủ bằng việc đưa Burn và O'Reilly vào sân. Thời gian bù giờ: Đưa Rashford và Toney vào sân khi mọi chuyện đã quá muộn màng.

Wayne Rooney thừa nhận ông cảm thấy lo sợ cho đội nhà ngay từ thời điểm những quân bài phòng ngự được tung vào sân quá sớm. Việc từ bỏ khả năng phản công khiến Argentina có thể dồn toàn lực lên phần sân đối phương mà không lo ngại về bất kỳ mối đe dọa nào phía sau lưng.

Tuchel đã có những sự thay đổi người bị giới chuyên môn đặt dấu chấm hỏi. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh Argentina và bóng ma quá khứ

Khác với những đối thủ trước đó như Na Uy hay Mexico, Argentina sở hữu bản lĩnh của một nhà vô địch. Sự thụ động của tuyển Anh đã tạo điều kiện tối đa cho Lionel Messi và các đồng đội triển khai lối chơi thong dong. Khi không còn bị gây áp lực, các ngôi sao Nam Mỹ dễ dàng tìm thấy những khoảng trống chết người để kết liễu trận đấu.

Thất bại này gợi nhớ lại những ký ức đau buồn của bóng đá Anh trong quá khứ trước đối thủ duyên nợ này, từ năm 1986 đến 1998. Cựu thủ môn Joe Hart so sánh lối tiếp cận của Tuchel với thời kỳ của Gareth Southgate – người cũng từng bị chỉ trích dữ dội vì quyết định "dựng xe buýt" quá sớm trong các trận cầu lớn. Dù từng thể hiện tinh thần lội ngược dòng ấn tượng trước Cộng hòa Dân chủ Congo và Na Uy ở các vòng đấu trước, nhưng trước một thử thách thực sự mang tên Argentina, sự bảo thủ đã khiến tuyển Anh phải trả giá bằng cả giải đấu.