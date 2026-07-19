Tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026 sau đại tiệc 10 bàn thắng trước Pháp Bukayo Saka lập hat-trick trong chiến thắng 6-4 nghẹt thở của Anh trước Pháp tại Miami. Kylian Mbappe đi vào lịch sử với kỷ lục ghi bàn mới nhưng không thể giúp Les Bleus tránh khỏi thất bại.

Khán giả tại sân Hard Rock, Miami đã được chiêm ngưỡng một trong những trận tranh hạng ba điên rồ và hấp dẫn nhất lịch sử World Cup. Rạng sáng 19/7 (giờ Hà Nội), tuyển Anh và Pháp đã gạt bỏ mọi toan tính thực dụng để cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số không tưởng với tổng cộng 10 bàn thắng được ghi.

Cơn mưa bàn thắng tại Miami

Trái với dự đoán về một trận đấu tẻ nhạt sau nỗi thất vọng ở bán kết, cả hai đội bóng hàng đầu châu Âu đã nhập cuộc với tâm thế tấn công rực lửa. Tốc độ trận đấu được đẩy lên mức chóng mặt ngay từ tiếng còi khai cuộc, khiến các đợt phản công liên tục nổ ra ở hai đầu sân. Thậm chí, cường độ vận động cao đến mức trọng tài chính đã có dấu hiệu căng cơ khi phải liên tục tăng tốc để theo kịp diễn biến.

Tuyển Anh và Pháp để lại ấn tượng đẹp ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù không có Harry Kane hay Jude Bellingham trong đội hình xuất phát, "Tam sư" vẫn vận hành trơn tru nhờ sự cơ động của các nhân tố trẻ. Declan Rice sớm mở tỷ số, tiếp sau đó là bàn thắng của Ezri Konsa. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chính là Bukayo Saka. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã có một ngày thi đấu thăng hoa với cú hat-trick lịch sử, ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ Anh hiếm hoi ghi được 3 bàn trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup.

Kylian Mbappe và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Bên phía đối diện, Kylian Mbappe một lần nữa khẳng định vị thế siêu sao hàng đầu thế giới. Dù Pháp thất bại, tiền đạo này vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với một cú đúp và một đường kiến tạo. Với hai pha lập công này, Mbappe chính thức cán mốc 10 bàn thắng tại World Cup 2026.

Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau huyền thoại Gerd Muller (năm 1970) chạm tới cột mốc hai chữ số trong một kỳ đại hội. Quan trọng hơn, bàn thắng thứ hai vào lưới tuyển Anh đã nâng tổng số pha lập công của Mbappe tại các kỳ World Cup lên con số 22, chính thức vượt qua kỷ lục của Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Lời chia tay của Didier Deschamps

Dù Mbappe tỏa sáng, hàng thủ lỏng lẻo đã khiến Pháp không thể lật ngược thế cờ. Bàn thắng ấn định tỷ số 6-4 của Jude Bellingham ở những phút cuối không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho người Anh mà còn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Thất bại này chính thức khép lại triều đại kéo dài 14 năm đầy vinh quang của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng "Les Bleus".

Trận đấu tại Miami đã xóa tan những hoài nghi về ý nghĩa của trận tranh hạng ba. Dù trước đó có những thông tin về việc ế vé hay sự thiếu động lực từ phía các cầu thủ như Ibrahima Konate thừa nhận, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại. Anh và Pháp đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công thuần túy, một lời chào tạm biệt đẹp đẽ dành cho người hâm mộ tại World Cup 2026.