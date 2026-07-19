Tuyển Anh giành huy chương đồng World Cup 2026 sau chiến thắng 6-4 kịch tính trước Pháp Thomas Tuchel đập tan chỉ trích bằng những quyết định nhân sự táo bạo, đưa Tam Sư cán đích ở vị trí thứ ba thế giới trong một trận cầu điên rồ nhất lịch sử tại Miami.

Sáng 19/7, trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Miami đã chứng kiến một trong những màn rượt đuổi tỷ số khó tin nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đội tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4, chính thức giành tấm huy chương đồng đầu tiên và xác lập thành tích tốt nhất tại đấu trường World Cup kể từ năm 1966.

Với cá nhân Thomas Tuchel, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt con số; đó là lời khẳng định đanh thép trước làn sóng chỉ trích dữ dội sau thất bại tại bán kết trước Argentina. Chiến lược gia người Đức đã chọn cách đối đầu với dư luận bằng một "canh bạc" nhân sự đầy rủi ro nhưng mang lại hiệu quả tối đa.

Tuchel mang về cho tuyển Anh tấm huy chương đồng. Ảnh: Getty.

Canh bạc nhân sự và sự bùng nổ của "kép phụ"

Bất chấp áp lực nghẹt thở từ truyền thông về lòng dũng cảm và tư duy chiến thuật, Tuchel đã thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất là việc cất cả thủ quân Harry Kane lẫn ngôi sao Jude Bellingham lên băng ghế dự bị. Quyết định này ban đầu bị coi là một động thái tự vệ đầy bất an, nhưng diễn biến trên sân đã chứng minh điều ngược lại.

Tuyển Anh nhập cuộc với lối chơi tấn công trực diện, áp đặt cường độ cực cao ngay từ những phút đầu. Hệ thống pressing tầm cao mà Tuchel xây dựng đã khiến hàng thủ Pháp hoàn toàn lúng túng. Thành quả đến sớm khi Declan Rice và Ezri Konsa liên tiếp lập công, trước khi Bukayo Saka tỏa sáng với cú đúp để giúp Tam Sư dẫn trước đối thủ tới 4-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Tuchel mạnh dạn thay đổi nhiều cầu thủ ở trận tranh hạng 3. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh trong cơn mưa bàn thắng

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi hệ thống phòng ngự của Anh bắt đầu bộc lộ những khoảng trống do sự thay đổi nhân sự. Tận dụng thời cơ, Kylian Mbappe đã dẫn dắt hàng công Pháp vùng lên mạnh mẽ, khiến cách biệt liên tục bị thu hẹp và đẩy người hâm mộ Anh vào trạng thái lo âu về một kịch bản sụp đổ.

Tuy nhiên, sự khác biệt của Tuchel nằm ở khả năng điều chỉnh nhân sự trong những thời điểm nhạy cảm nhất. Việc tung Jude Bellingham vào sân ở cuối trận đã giúp Anh lấy lại quyền kiểm soát. Bukayo Saka hoàn tất cú hat-trick lịch sử trước khi Bellingham tự mình ấn định chiến thắng 6-4, chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của nhà đương kim á quân thế giới.

Chiến thắng nghẹt thở tại Miami giúp Thomas Tuchel có thêm lý lẽ đanh thép để đáp trả những người nghi ngờ năng lực dẫn dắt của ông. Dù không thể mang về ngôi sao thứ hai trên ngực áo như đã hứa, tấm huy chương đồng vẫn là minh chứng cho thấy phương pháp của ông đã mang lại quả ngọt trong bối cảnh toàn đội phải thi đấu với những "trái tim tan vỡ" sau bán kết. Bản lĩnh định đoạt trận đấu bằng một cơn mưa bàn thắng vào lưới Pháp cho thấy chiến lược của Tuchel không hề sai lầm.