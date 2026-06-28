Tuyển Anh giành ngôi nhất bảng L World Cup: Bellingham và Kane khuất phục Panama Jude Bellingham và Harry Kane cùng tỏa sáng giúp "Tam sư" đánh bại Panama 2-0 dưới cơn mưa tại MetLife. Kết quả này đưa Anh, Croatia và Ghana chính thức ghi tên vào vòng 1/16 World Cup.

Trong một đêm mưa nặng hạt tại sân vận động MetLife, tuyển Anh đã phải trải qua những giờ phút đầy thử thách trước khi bản năng của các ngôi sao lên tiếng. Chiến thắng 2-0 trước Panama không chỉ giải tỏa áp lực sau trận hòa nhạt nhòa với Ghana mà còn giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiến vào vòng knock-out với tư thế của đội dẫn đầu bảng L.

Bước ngoặt từ khoảnh khắc thiên tài của Jude Bellingham

Suốt hơn một giờ thi đấu đầu tiên, tuyển Anh dường như rơi vào vết xe đổ của trận đấu trước. Sự bế tắc hiện rõ trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương khi Panama chủ động chơi lùi sâu và quyết liệt. Tuy nhiên, nút thắt của trận đấu đã được tháo gỡ ở phút 62.

Jude Bellingham, trong một ngày thi đấu đầy năng nổ, đã thực hiện cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý trên sân. Chỉ ít phút sau, chính tiền vệ đang khoác áo Real Madrid lại sắm vai kiến tạo để Harry Kane nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Tam sư".

Bellingham và Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại Panama, qua đó giành ngôi nhất bảng

Nỗi lo thầm lặng sau ánh hào quang chiến thắng

Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của tuyển Anh vẫn để lại những dấu hỏi lớn cho HLV Thomas Tuchel. Việc xoay tua đội hình chưa mang lại hiệu quả tối ưu khi những mũi nhọn như Bukayo Saka hay Marcus Rashford tỏ ra khá mờ nhạt và thiếu tính kết nối.

Đáng lo ngại hơn cả là khoảng trống nơi hành lang cánh phải khi Reece James vắng mặt vì chấn thương. Sự thiếu vắng này khiến các đợt lên bóng của tuyển Anh mất đi tính đột biến thường thấy. Trong bối cảnh vòng 1/16 đang cận kề, bài toán nhân sự và phong độ của các trụ cột sẽ là điều mà chiến lược gia người Đức cần đặc biệt lưu tâm.

Cục diện bảng L: Croatia và Ghana dắt tay nhau đi tiếp

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Croatia đã thể hiện bản lĩnh của đương kim á quân thế giới khi đánh bại Ghana với tỷ số 2-1. Petar Sucic và Nikola Vlasic là những người lập công giúp đội bóng của Luka Modric cán đích ở vị trí thứ hai bảng L.

Dù thất bại, Ghana vẫn có thể mỉm cười khi 4 điểm giành được sau vòng bảng là đủ để họ đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Như vậy, bảng L đã xác định được cả 3 đại diện góp mặt ở vòng sau là Anh, Croatia và Ghana.

Lộ diện nhánh đấu và đối thủ tiềm năng của "Tam sư"

Với ngôi nhất bảng L, tuyển Anh đang đứng trước một nhánh đấu được đánh giá là khá thuận lợi. Đối thủ tiềm năng nhất của họ hiện tại là Senegal – đội bóng từng gây ra nhiều khó khăn cho "Tam sư" trong các cuộc đối đầu gần đây. Tuy nhiên, thứ tự đối thủ vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả của cặp đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan tại bảng K.

Tính đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 đã xác định được 29 cái tên chính thức lọt vào vòng 1/16: