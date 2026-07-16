Tin mới

    Tuyển Anh gục ngã 1-2 trước Argentina: Anthony Gordon tỏa sáng là chưa đủ

    Tuệ Nhân16/07/2026 05:59

    Những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự đã khiến giấc mơ World Cup 2026 của Tam Sư tan vỡ trong trận bán kết kịch tính, bất chấp màn trình diễn ấn tượng của Anthony Gordon và Declan Rice.

    Giấc mơ mang bóng đá "về nhà" của người Anh một lần nữa dang dở theo cách cay đắng nhất. Trong trận bán kết World Cup 2026 đầy kịch tính, đoàn quân của huấn luyện viên tuyển Anh đã phải nhận thất bại 1-2 trước Argentina. Một trận đấu mà Tam Sư đã có những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng sự thiếu tập trung ở những giây phút quyết định đã khiến họ phải trả giá đắt trước bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

    Điểm sáng rực rỡ từ Anthony Gordon và Declan Rice

    Anthony Gordon chính là cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía tuyển Anh. Hoạt động không ngừng nghỉ bên hành lang cánh trái, Gordon liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đột phá tốc độ. Phần thưởng cho nỗ lực của anh là bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng sau một pha xử lý vượt qua Nahuel Molina.

    Anthony Gordon (7.6): Anh hoạt động không ngừng nghỉ bên cánh trái và được đền đáp bằng bàn thắng quan trọng.
    Anthony Gordon là cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Anh với bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty Images

    Hỗ trợ đắc lực cho Gordon là Declan Rice. Dù gặp vấn đề về thể lực trước trận, ngôi sao của Arsenal vẫn cho thấy đẳng cấp của một tiền vệ đánh chặn hàng đầu. Rice chính là người châm ngòi cho đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Gordon, đồng thời duy trì sự cân bằng cho tuyến giữa trong phần lớn thời gian thi đấu.

    Declan Rice (7.4): Ngôi sao của Arsenal thi đấu đầy nỗ lực ở tuyến giữa.
    Declan Rice duy trì phong độ ổn định bất chấp những lo ngại về thể lực. Ảnh: Getty Images

    Bên cạnh đó, Morgan Rogers cũng có một trận đấu đáng khen ngợi. Việc được xếp đá chính ở cánh phải là một bất ngờ, nhưng Rogers đã đáp lại sự tin tưởng bằng đường kiến tạo chuẩn xác cho Gordon lập công.

    Morgan Rogers (6.5): Anh tạt bóng kiến tạo cho Gordon ghi bàn mở tỷ số.
    Morgan Rogers để lại dấu ấn với đường kiến tạo thành bàn. Ảnh: Getty Images

    Hàng thủ sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

    Dù có lợi thế dẫn bàn, tuyển Anh đã không thể bảo toàn thành quả khi để Argentina lội ngược dòng. Bước ngoặt đến từ khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi với đường chuyền dọn cỗ để Enzo Fernandez gỡ hòa, khiến thủ thành Jordan Pickford dù đã chơi xuất sắc trước đó cũng phải bó tay.

    Jordan Pickford (6.3): Anh đã thực hiện một vài pha cứu thua xuất sắc trước khi bị đánh bại.
    Jordan Pickford đã có những pha cứu thua xuất thần nhưng không thể ngăn cản bàn gỡ của Argentina. Ảnh: Getty Images

    Nghiệt ngã hơn, bàn thua quyết định lại đến từ sự thiếu phối hợp giữa các trụ cột. Một đường chuyền hỏng của Harry Kane ở khu vực giữa sân đã tạo điều kiện cho Argentina phản công nhanh. Trong nỗ lực phòng ngự, John Stones đã mắc sai lầm vị trí khi để lỏng Lautaro Martinez, tạo cơ hội cho tiền đạo này ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

    John Stones (6.2): Anh hoàn toàn để lỏng Lautaro Martinez dẫn đến bàn thắng quyết định.
    John Stones mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai của tuyển Anh. Ảnh: Getty Images
    Harry Kane (6.5): Đường chuyền hỏng của anh đã tạo cơ hội cho đối phương phản công.
    Harry Kane có một đêm thi đấu mờ nhạt và mắc lỗi dẫn đến bàn thua quyết định. Ảnh: Getty Images

    Thống kê chi tiết và chấm điểm tuyển Anh

    Nhìn chung, đây là một trận đấu mà tuyển Anh đã chơi sòng phẳng với Argentina. Tuy nhiên, sự non nớt của các cầu thủ trẻ như Elliot Anderson hay Djed Spence trong những thời điểm căng thẳng đã khiến họ không thể duy trì áp lực cần thiết.

    Cầu thủĐiểm sốGhi chú
    Anthony Gordon7.6Ghi bàn mở tỷ số, cầu thủ hay nhất trận của Anh
    Declan Rice7.4Làm chủ tuyến giữa, châm ngòi bàn thắng
    Reece James6.8Thi đấu chắc chắn bên hành lang cánh
    Harry Kane6.5Mờ nhạt, mắc lỗi dẫn đến bàn thua
    John Stones6.2Sai lầm vị trí dẫn đến bàn thua quyết định
    Djed Spence5.9Thiếu kinh nghiệm trong các pha xử lý quyết định

    Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng mở ra những hy vọng mới từ những nhân tố như Gordon hay Rogers. Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026, trong khi tuyển Anh sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa để hiện thực hóa giấc mơ vô địch.

    Chấm điểm tuyển Anh.
    Bảng tổng hợp chấm điểm các cầu thủ tuyển Anh trong trận bán kết với Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Tuyển Anh gục ngã 1-2 trước Argentina: Anthony Gordon tỏa sáng là chưa đủ
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO