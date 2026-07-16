Tuyển Anh gục ngã 1-2 trước Argentina: Anthony Gordon tỏa sáng là chưa đủ Những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự đã khiến giấc mơ World Cup 2026 của Tam Sư tan vỡ trong trận bán kết kịch tính, bất chấp màn trình diễn ấn tượng của Anthony Gordon và Declan Rice.

Giấc mơ mang bóng đá "về nhà" của người Anh một lần nữa dang dở theo cách cay đắng nhất. Trong trận bán kết World Cup 2026 đầy kịch tính, đoàn quân của huấn luyện viên tuyển Anh đã phải nhận thất bại 1-2 trước Argentina. Một trận đấu mà Tam Sư đã có những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng sự thiếu tập trung ở những giây phút quyết định đã khiến họ phải trả giá đắt trước bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Điểm sáng rực rỡ từ Anthony Gordon và Declan Rice

Anthony Gordon chính là cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía tuyển Anh. Hoạt động không ngừng nghỉ bên hành lang cánh trái, Gordon liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đột phá tốc độ. Phần thưởng cho nỗ lực của anh là bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng sau một pha xử lý vượt qua Nahuel Molina.

Anthony Gordon là cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Anh với bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ đắc lực cho Gordon là Declan Rice. Dù gặp vấn đề về thể lực trước trận, ngôi sao của Arsenal vẫn cho thấy đẳng cấp của một tiền vệ đánh chặn hàng đầu. Rice chính là người châm ngòi cho đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Gordon, đồng thời duy trì sự cân bằng cho tuyến giữa trong phần lớn thời gian thi đấu.

Declan Rice duy trì phong độ ổn định bất chấp những lo ngại về thể lực. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, Morgan Rogers cũng có một trận đấu đáng khen ngợi. Việc được xếp đá chính ở cánh phải là một bất ngờ, nhưng Rogers đã đáp lại sự tin tưởng bằng đường kiến tạo chuẩn xác cho Gordon lập công.

Morgan Rogers để lại dấu ấn với đường kiến tạo thành bàn. Ảnh: Getty Images

Hàng thủ sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

Dù có lợi thế dẫn bàn, tuyển Anh đã không thể bảo toàn thành quả khi để Argentina lội ngược dòng. Bước ngoặt đến từ khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi với đường chuyền dọn cỗ để Enzo Fernandez gỡ hòa, khiến thủ thành Jordan Pickford dù đã chơi xuất sắc trước đó cũng phải bó tay.

Jordan Pickford đã có những pha cứu thua xuất thần nhưng không thể ngăn cản bàn gỡ của Argentina. Ảnh: Getty Images

Nghiệt ngã hơn, bàn thua quyết định lại đến từ sự thiếu phối hợp giữa các trụ cột. Một đường chuyền hỏng của Harry Kane ở khu vực giữa sân đã tạo điều kiện cho Argentina phản công nhanh. Trong nỗ lực phòng ngự, John Stones đã mắc sai lầm vị trí khi để lỏng Lautaro Martinez, tạo cơ hội cho tiền đạo này ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

John Stones mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai của tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Harry Kane có một đêm thi đấu mờ nhạt và mắc lỗi dẫn đến bàn thua quyết định. Ảnh: Getty Images

Thống kê chi tiết và chấm điểm tuyển Anh

Nhìn chung, đây là một trận đấu mà tuyển Anh đã chơi sòng phẳng với Argentina. Tuy nhiên, sự non nớt của các cầu thủ trẻ như Elliot Anderson hay Djed Spence trong những thời điểm căng thẳng đã khiến họ không thể duy trì áp lực cần thiết.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Anthony Gordon 7.6 Ghi bàn mở tỷ số, cầu thủ hay nhất trận của Anh Declan Rice 7.4 Làm chủ tuyến giữa, châm ngòi bàn thắng Reece James 6.8 Thi đấu chắc chắn bên hành lang cánh Harry Kane 6.5 Mờ nhạt, mắc lỗi dẫn đến bàn thua John Stones 6.2 Sai lầm vị trí dẫn đến bàn thua quyết định Djed Spence 5.9 Thiếu kinh nghiệm trong các pha xử lý quyết định

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối nhưng cũng mở ra những hy vọng mới từ những nhân tố như Gordon hay Rogers. Argentina tiến vào chung kết World Cup 2026, trong khi tuyển Anh sẽ phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa để hiện thực hóa giấc mơ vô địch.