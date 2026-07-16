Tuyển Anh gục ngã 1-2 trước Argentina: Bi kịch phút bù giờ và sự hỗn loạn toàn cầu Thất bại nghiệt ngã tại bán kết World Cup khiến giấc mơ 60 năm của Tam sư tan vỡ, kéo theo làn sóng bạo lực bùng phát dữ dội từ Atlanta đến London.

Bóng đá, trong hình thái nghiệt ngã nhất của nó, đã giáng một đòn chí mạng vào hy vọng của người Anh ngay tại Atlanta. Khi đồng hồ điểm sang những phút bù giờ, cú đánh đầu của Lautaro Martinez không chỉ đưa Argentina vào chung kết, mà còn châm ngòi cho một đêm hỗn loạn kéo dài từ Mỹ sang tận xứ sở sương mù.

Bi kịch tại Atlanta: 6 phút và giấc mơ tan vỡ

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã ở rất gần thiên đường. Phút 55, Anthony Gordon thắp sáng hy vọng cho hàng triệu cổ động viên bằng bàn thắng mở tỷ số đầy kịch tính. Trong phần lớn hiệp hai, "Tam sư" đã chơi một thứ bóng đá kỷ luật, lùi sâu và chực chờ cơ hội để kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới đã lên tiếng đúng lúc.

Enzo Fernandez gỡ hòa ở những phút cuối trước khi Lautaro Martinez dứt điểm hy vọng của người Anh trong thời gian bù giờ. Thất bại 1-2 này đánh dấu lần thứ tư tuyển Anh dừng bước tại bán kết một kỳ World Cup, khiến cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 6 thập kỷ vẫn chưa thể chấm dứt.

Bạo lực bùng phát bên ngoài sân Mercedes-Benz

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí lễ hội tại Atlanta nhanh chóng biến thành bạo động. Hàng chục nghìn cổ động viên đổ ra các tuyến phố quanh sân Mercedes-Benz, nơi những cuộc ẩu đả dữ dội đã nổ ra giữa người hâm mộ hai đội. Tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh địa phương.

Bạo lực bùng phát bên ngoài sân

Cảnh sát vũ trang Mỹ đã phải can thiệp trực tiếp, khống chế và còng tay nhiều người quá khích. Theo các nhân chứng, những màn khiêu khích liên quan đến các vấn đề lịch sử như cuộc chiến Falklands là nguồn cơn chính dẫn đến xô xát. Sở Cảnh sát Atlanta đã phải huy động tối đa lực lượng tại các khu vực quán bar lân cận để ngăn chặn làn sóng bạo lực lan rộng.

London chìm trong hỗn loạn sau cú sốc

Cách Atlanta hàng nghìn dặm, thủ đô London cũng trải qua một đêm không ngủ trong sự thất vọng và giận dữ. Tại khu vực Piccadilly Circus, hàng nghìn cổ động viên tràn ra đường từ các quán rượu, tạo nên những cảnh tượng mất kiểm soát. Nhiều người quá khích đã trèo lên nóc bốt điện thoại và cột đèn giao thông để trút giận.

Cảnh sát London đã phải triển khai chiến dịch giải cứu một cổ động viên Argentina đơn độc bị bao vây bởi đám đông hung hãn. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự căng thẳng tột độ khi lực lượng chức năng nỗ lực thiết lập hàng rào ngăn cách các nhóm đối địch.

Trận thua này không chỉ là một thất bại về mặt chuyên môn mà còn để lại những vết thương lòng sâu sắc cho người hâm mộ xứ sở sương mù. Hy vọng về một trận chung kết lịch sử với Tây Ban Nha đã tan biến, thay vào đó là những hình ảnh đáng buồn về sự hỗn loạn và các vụ bắt giữ trên khắp các thành phố lớn.