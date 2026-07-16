Tuyển Anh gục ngã 1-2 trước Argentina: Thomas Tuchel và sai lầm "tự sát" tại bán kết World Cup Dẫn trước nhờ công Anthony Gordon, nhưng quyết định rút quân về phòng ngự sớm của HLV Thomas Tuchel đã khiến tuyển Anh đánh mất tấm vé chung kết World Cup vào tay Argentina.

Tuyển Anh đã đặt một chân vào trận chung kết World Cup 2026, nhưng màn lội ngược dòng muộn màng của Argentina đã khiến đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gục ngã đầy đau đớn ngay trước vạch đích. "Tam sư" đã xuất sắc phong tỏa nhà đương kim vô địch thế giới trong suốt 85 phút tại Atlanta, nuôi dưỡng giấc mơ lọt vào trận chung kết World Cup dành cho nam lần thứ hai trong lịch sử và là lần đầu tiên sau 60 năm.

Tuyển Anh thua ngược Argentina trong một trận cầu kịch tính. (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55 là thứ duy nhất phân định hai đội cho đến khi Argentina thực sự thức tỉnh. Thế nhưng, bi kịch ập đến với cú sút xa gỡ hòa tuyệt đẹp của Enzo Fernandez, và sau đó là pha đánh đầu kết liễu lạnh lùng của Lautaro Martinez. Thất bại 1-2 này sẽ còn ám ảnh Thomas Tuchel rất lâu, bởi chính những quyết định chiến thuật sai lầm của ông trong giai đoạn cuối trận đã tước đi cơ hội đối đầu với Tây Ban Nha.

Sự bảo thủ tước đi cơ hội ngàn vàng

Trong khoảng 70 phút, tuyển Anh đã sống trong mộng đẹp. Họ dẫn trước 1-0 và làm câm lặng hầu hết các đợt lên bóng của Argentina. Không gian phản công luôn rộng mở để Tam Sư có thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai hoặc ít nhất là phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Thay vì tận dụng lợi thế, Tuchel lại chỉ đạo đội bóng chơi như thể họ đang mất người.

Vị chiến lược gia người Đức quyết định rút Anthony Gordon, mũi khoan nguy hiểm nhất liên tục đe dọa hàng thủ La Albiceleste để tung trung vệ Ezri Konsa vào sân. Chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, tuyển Anh lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà khi trận đấu còn tới hơn 20 phút. Lối đá tử thủ này có thể hiệu quả trước các đội bóng nhỏ, nhưng là hành động tự sát trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Việc đưa Nico O’Reilly và Dan Burn vào sân sau đó càng khiến hệ thống trở nên rối loạn. Và khi Argentina gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước, tuyển Anh buộc phải dâng cao tấn công trong vô vọng vì mọi thứ đã quá muộn.

Thomas Tuchel đã mắc sai lầm lớn. (Ảnh: Getty Images)

Sự mờ nhạt của Jude Bellingham và canh bạc nhân sự

Trước trận bán kết, Anh đã ghi 13 bàn tại giải đấu, với 12 trong số đó mang dấu giày của Harry Kane và Jude Bellingham. Tuy nhiên, tại Atlanta, Bellingham đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tiền vệ của Real Madrid trở thành mục tiêu của lối đá rắn từ Argentina, liên tục phải nằm sân mỗi khi chạm bóng. Anh bị bủa vây không thương tiếc, thiếu không gian để tung ra những đường chuyền kiến tạo sắc lẹm.

Bên cạnh đó, Tuchel đã gây xôn xao khi xếp Morgan Rogers đá chính ở hành lang phải, bỏ qua cả Bukayo Saka và Noni Madueke. Dù Rogers đã đền đáp niềm tin bằng đường kiến tạo cho Gordon, nhưng điều khó hiểu là Tuchel lại giữ anh thi đấu trọn vẹn 90 phút dù Rogers tỏ ra vô hại ở giai đoạn cuối. Càng đáng chỉ trích hơn khi Saka và Madueke không được trao cơ hội, còn Marcus Rashford chỉ được tung vào sân ở phút 96 khi mọi chuyện đã an bài.

Điểm sáng hiếm hoi mang tên Djed Spence

Dù phải thi đấu trái sở trường bên hành lang trái, hậu vệ của Tottenham đã có một trận đấu quả cảm. Đối đầu trực tiếp với Lionel Messi và Giuliano Simeone, Spence đã dùng tốc độ để dập tắt nhiều pha bóng nguy hiểm. Anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn phối hợp ăn ý với Gordon để xé toạc cánh phải của Argentina.

Đáng tiếc thay, dường như việc dính chấn thương ngay trước khoảnh khắc quyết định đã khiến Spence không thể theo kèm sát sao, tạo khoảng trống cho Messi tung quả tạt kiến tạo nên bàn thắng định mệnh. Dẫu vậy, sai lầm lớn nhất chắc chắn không thuộc về anh, mà nằm ở hệ thống lùi sâu thụ động mà Thomas Tuchel đã giăng ra, khiến tuyển Anh đánh mất quyền tự quyết trong một đêm Atlanta đầy cay đắng.