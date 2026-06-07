Tuyển Anh hạ Mexico 3-2: Đêm trắng vỡ òa và bản lĩnh của Thomas Tuchel Vượt qua thử thách chơi thiếu người để đánh bại chủ nhà Mexico, đội tuyển Anh chính thức ghi danh vào tứ kết World Cup 2026, thổi bùng ngọn lửa hy vọng tại quê nhà.

Đội tuyển Anh vừa vượt qua thử thách lớn nhất từ đầu chiến dịch World Cup 2026 khi đánh bại chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 trong một trận cầu đầy kịch tính. Dù phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai, bản lĩnh của các học trò HLV Thomas Tuchel đã giúp "Tam sư" bảo toàn lợi thế, biến đêm London và khắp xứ sở sương mù thành một lễ hội thực sự.

Cơn sốt bóng đá bao trùm nước Anh lúc nửa đêm

Trận đấu diễn ra vào lúc 1h sáng theo giờ Anh, một khung giờ vốn không thuận lợi cho các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, sức hút từ vòng 1/8 World Cup đã xóa tan mọi rào cản thời gian. Hàng triệu người hâm mộ đã đổ ra các quảng trường, quán bar và khu vực fan zone tại London, Manchester, Birmingham, Liverpool hay Leeds để tiếp lửa cho đội tuyển từ xa.

Để đáp ứng nhu cầu cổ vũ cuồng nhiệt, Chính phủ Anh đã đưa ra quyết định đặc biệt khi cho phép các quán bar và địa điểm kinh doanh tại Anh và xứ Wales kéo dài thời gian hoạt động đến 5h sáng. Tại các trung tâm thành phố, những màn hình LED cỡ lớn luôn trong tình trạng không còn chỗ trống từ nhiều giờ trước khi bóng lăn.

Đông đảo người dân khắp nước Anh trắng đêm cổ vũ, mở hội sau chiến thắng nghẹt thở của đội nhà

Bản lĩnh trong thế thiếu người và sự đồng hành của hậu phương

Dưới sức ép khủng khiếp từ khán đài sân khách và thời tiết mưa lớn, tuyển Anh đã có hiệp một thăng hoa để dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ngay đầu hiệp hai khi trung vệ Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc "Tam sư" phải lùi sâu phòng ngự trong hơn 40 phút còn lại. Mexico dồn toàn lực tấn công, tạo ra hàng loạt tình huống thót tim, nhưng hệ thống phòng ngự của Thomas Tuchel vẫn đứng vững để duy trì tỷ số chung cuộc 3-2.

Trên khán đài, dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) như bạn gái của Jude Bellingham hay vợ của Harry Kane cũng phải trải qua những giây phút căng thẳng dưới cơn mưa nặng hạt. Để đảm bảo sự tập trung cao nhất cho đội tuyển, gia đình các cầu thủ được sắp xếp lưu trú tại Miami thay vì ở gần đại bản doanh tại Kansas City. Họ chỉ bay đến sân vào ngày thi đấu và trở về ngay sau đó, một phương án hậu cần chuyên nghiệp nhằm tách biệt không gian sinh hoạt và tập luyện chuyên môn.

Harry Kane cùng đồng đội thi đấu kiên cường, dàn WAGs mặc áo mưa ăn mừng

Giấc mơ vàng 1966 đang trở lại

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí ăn mừng bùng nổ dữ dội trên khắp các nẻo đường nước Anh. Những bài ca truyền thống vang lên, cờ Saint George phất cao trong ánh đèn đêm tại các quảng trường trung tâm. Chiến thắng trước một đối thủ khó chịu như Mexico trong thế thiếu người không chỉ là tấm vé vào tứ kết, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Sau một đêm không ngủ, niềm tin về việc đưa chiếc cúp vàng trở lại xứ sở sương mù lần đầu tiên kể từ năm 1966 đang lớn dần hơn bao giờ hết trong lòng mỗi người hâm mộ Anh.