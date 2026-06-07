Tuyển Anh hạ Mexico 3-2 tại Azteca: Bản lĩnh Thomas Tuchel và kỷ lục lịch sử của Harry Kane Vượt qua sức ép tại Azteca và tấm thẻ đỏ của Quansah, tuyển Anh đánh bại Mexico 3-2 để vào tứ kết World Cup 2026, nơi Harry Kane chính thức đi vào lịch sử.

Trận đối đầu tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Anh và Mexico tại sân vận động huyền thoại Azteca không chỉ là một cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là một cuộc chiến của ý chí và sự bền bỉ. Trong một đêm diễn ra muộn hơn dự kiến do cảnh báo thời tiết cực đoan, "Tam sư" đã phải đối mặt với áp lực nghìn cân từ độ cao hơn 2.000 mét, sự thù địch của hàng vạn cổ động viên chủ nhà và cả những bóng ma quá khứ từ năm 1986.

Tuyển Anh giành tấm vé đi tiếp đầy xứng đáng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã vượt qua tất cả để giành chiến thắng 3-2 kịch tính, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết gặp Na Uy. Dưới đây là những điểm nhấn chiến thuật và cá nhân định đoạt số phận trận cầu điên rồ này.

Sự bùng nổ của Jude Bellingham và nút thắt tâm lý

Điểm nhấn đầu tiên và mang tính bước ngoặt chính là sự tỏa sáng rực rỡ của Jude Bellingham. Trong bối cảnh tuyển Anh chịu sức ép cực lớn từ lối chơi áp sát tầm cao (high-pressing) của Mexico ngay sau tiếng còi khai cuộc, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã sắm vai người hùng giải cứu đội bóng.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút (từ phút 36 đến 38), Bellingham đã thực hiện một cú đúp chóng vánh làm câm lặng cả khán đài Azteca. Bàn thắng mở tỷ số đến từ một pha phản công mẫu mực bắt nguồn từ Jordan Pickford và Declan Rice, trước khi Bukayo Saka tạt bóng chính xác để Bellingham đánh đầu cận thành. Ngay sau đó, chính anh tận dụng sai lầm của Gilberto Mora để phối hợp với Harry Kane, gia tăng cách biệt lên 2-0. Sự hiệu quả tuyệt đối này đã tháo gỡ hoàn toàn nút thắt tâm lý cho đại diện châu Âu.

Kỷ lục vĩ đại của Harry Kane

Phút 60, khi thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Anthony Gordon bị phạm lỗi, đội trưởng Harry Kane chính thức cán mốc 11 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup. Con số này giúp Kane vượt qua huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Kane ghi bàn thắng trên chấm phạt đền qua đó trở thành chân săn bàn hàng đầu lịch sử tuyển Anh tại World Cup. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của Kane không chỉ thể hiện ở bàn thắng mà còn ở khả năng điều tiết lối chơi và gây áp lực. Sự hy sinh cá nhân khi Kane lùi sâu hỗ trợ phòng ngự ở những phút cuối trận, trong bối cảnh đội nhà thiếu người, là minh chứng cho tinh thần thủ lĩnh thực thụ của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich.

Biến số VAR và thử thách từ tấm thẻ đỏ

Trận đấu bước vào giai đoạn kịch tính tột độ ở phút 54. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Alireza Faghani đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Jarell Quansah khỏi sân sau pha va chạm nguy hiểm với Jesus Gallardo. Việc phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận dưới điều kiện không khí loãng tại độ cao lớn là thử thách cực đại đối với hệ thống phòng ngự của Thomas Tuchel.

Tấm thẻ đỏ của Quansah đẩy tuyển Anh vào thế khó. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Anh rơi vào thế "lưng dựa cột" khi Mexico liên tục dồn ép và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 từ chấm phạt đền của Raul Jimenez. Quyết định của VAR trong tình huống dẫn đến quả penalty này cũng gây ra nhiều tranh cãi, đẩy sức nóng của trận đấu lên đỉnh điểm.

Bàn cờ chiến thuật của Thomas Tuchel

Ngay sau khi Quansah bị đuổi, chiến lược gia người Đức đã cho thấy tư duy thực dụng sắc sảo. Ông chấp nhận rút Bukayo Saka để đưa John Stones vào sân nhằm gia cố hàng thủ. Đến phút 90, Harry Kane cũng được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Morgan Rogers nhằm tăng cường khả năng cầm bóng và tiêu tốn thời gian.

Hàng thủ với sự lăn xả của Ezri Konsa, Marc Guehi và đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford đã đứng vững. Pickford, người vừa cân bằng kỷ lục 17 lần ra sân tại World Cup của Peter Shilton, đã có một đêm diễn xuất thần khi cản phá thành công phần lớn trong số 13 cú dứt điểm trúng đích của đối phương. Những pha cứu thua trước các cú sút của Jimenez và Alvarado chính là nền tảng bảo toàn thắng lợi cho người Anh.

Lời nguyền Azteca bị phá bỏ sau 40 năm

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Anh đã chính thức "giải lời nguyền" Azteca sau 4 thập kỷ. Trở lại nơi từng chịu nỗi đau từ bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986, Tam Sư đã đòi lại món nợ lịch sử bằng một màn trình diễn đầy bản lĩnh và khoa học.

Hình ảnh những giọt nước mắt của các cầu thủ Mexico khi giấc mơ tứ kết tan vỡ ngay trên sân nhà đã tô đậm thêm tầm vóc của trận đấu. Tuyển Anh tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất không chỉ với tư cách đội chiến thắng, mà còn là một tập thể đã vượt qua những giới hạn khắc nghiệt nhất của điều kiện tự nhiên và áp lực lịch sử để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch.