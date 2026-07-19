Tuyển Anh hạ Pháp 6-4 trong trận cầu 10 bàn thắng điên rồ tại World Cup Bukayo Saka lập hat-trick giúp Anh hạ Pháp 6-4 trong trận tranh hạng Ba World Cup kịch tính, khép lại kỷ nguyên Didier Deschamps bằng cơn mưa bàn thắng tại Miami.

Trận tranh huy chương đồng World Cup thường được coi là sân khấu của sự cởi mở, nhưng những gì diễn ra tại Miami đã vượt xa mọi kịch bản điên rồ nhất. Trong một đêm mà hệ thống phòng ngự trở nên xa xỉ, tuyển Anh và Pháp đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 10 bàn thắng được ghi, khép lại hành trình tại giải đấu bằng một trong những trận cầu kịch tính nhất lịch sử.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Pháp trong hiệp một

Bước vào trận đấu với tâm thế giải tỏa áp lực sau thất bại ở bán kết, HLV Thomas Tuchel đã xua quân lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Sự chủ động của "Tam Sư" sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 3. Declan Rice, trong một ngày thi đấu bùng nổ, đã cướp bóng dũng mãnh từ giữa sân trước khi thực hiện cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Mike Maignan.

Vấn đề của tuyển Pháp nằm ở hàng phòng ngự dâng cao quá mức, tạo ra những khoảng trống mênh mông để các chân sút tốc độ của Anh khai thác. Phút 18, Ezri Konsa nhân đôi cách biệt từ một tình huống không chiến sau quả phạt góc chính xác của Rice. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý chính là Bukayo Saka. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal liên tục trừng phạt những sai lầm vị trí của hàng thủ áo lam bằng hai bàn thắng liên tiếp ở phút 37 và 45+1, giúp Anh dẫn trước 4-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Saka nổi bật với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Cuộc trỗi dậy của Mbappe và bản lĩnh "Les Bleus"

Tưởng chừng trận đấu đã an bài, nhưng hiệp hai lại chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác của nhà cựu vô địch. Quyết định tung Bradley Barcola và Ousmane Dembele vào sân của HLV Didier Deschamps đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Tuyển Pháp bắt đầu pressing tầm cao và khiến hàng thủ Anh lúng túng.

Kylian Mbappe thắp lại hy vọng ở phút 48 sau đường kiến tạo dọn cỗ của Michael Olise. Chỉ 6 phút sau, tân binh Barcola rút ngắn tỷ số xuống 2-4, biến sân vận động Miami thành một chảo lửa thực sự. Đỉnh điểm của sự phấn khích đến ở phút 66 khi Mbappe hoàn tất cú đúp, đưa tỷ số về mức 3-4. Trong khoảng 20 phút sau đó, tuyển Anh phải gồng mình chống đỡ những đợt sóng tấn công dồn dập từ phía Pháp.

Cú đúp của Mbappe là không đủ cho Pháp ngược dòng. Ảnh: Getty Images.

Cao trào phút cuối và lời chia tay của Didier Deschamps

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, bản lĩnh của các ngôi sao trẻ bên phía Anh lại lên tiếng đúng lúc. Phút 85, Djed Spence đem về quả phạt đền sau một nỗ lực đột phá cá nhân. Trên chấm 11 mét, Bukayo Saka không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-3.

Kịch tính vẫn chưa dừng lại khi Dembele ghi bàn ở phút 90+6, rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn cho Pháp. Tuy nhiên, hy vọng gỡ hòa mong manh của "Les Bleus" đã bị dập tắt hoàn toàn bởi Jude Bellingham. Phút 90+8, tiền vệ này có pha xử lý đẳng cấp để ấn định chiến thắng 6-4 cho đoàn quân của Thomas Tuchel.

Thất bại này đánh dấu trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp. Một kỷ nguyên vinh quang đã khép lại bằng một nốt trầm, nhưng cũng đầy kiêu hãnh với tinh thần không bỏ cuộc. Với tuyển Anh, vị trí thứ Ba là phần thưởng xứng đáng cho sự tiến bộ dưới thời Tuchel, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho thế hệ vàng mới.

Thông số Pháp Anh Tỷ số 4 6 Số cú sút 14 12 Sút trúng đích 7 9 Kiểm soát bóng 52% 48%