Tuyển Anh ngược dòng 2-1 trước Congo: Khi Harry Kane cứu rỗi sai lầm của Thomas Tuchel Dù giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, tuyển Anh đã trải qua những phút giây kinh hoàng tại Atlanta khi bế tắc hoàn toàn trước Congo cho đến khi Harry Kane tỏa sáng.

Đội tuyển Anh đã chính thức điền tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 để chạm trán Mexico sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính trước CHDC Congo. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là 75 phút bế tắc cùng cực, nơi đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel suýt chút nữa phải nếm trải một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

ĐT Anh đã trải qua 90 phút khó khăn hơn dự kiến. Ảnh: Getty Images.

Cái bẫy chiến thuật tại Atlanta

Sai lầm đầu tiên và nghiêm trọng nhất của Thomas Tuchel nằm ở khâu nhận định đối thủ. Trước trận, chiến lược gia người Đức dự đoán Congo sẽ lùi sâu phòng ngự với sơ đồ 5-3-2 để chờ đợi phản công. Thế nhưng, Sebastien Desabre đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi tung ra hệ thống 4-1-4-1 đầy táo bạo.

Thay vì chịu trận, đại diện châu Phi chủ động áp đặt lối chơi, kiểm soát bóng tới 73% trong những phút đầu. Sự sai lệch trong phân tích khiến tuyến giữa của "Tam Sư" hoàn toàn bối rối, đánh mất quyền kiểm soát ngay từ tiếng còi khai cuộc và để đối phương dẫn dắt nhịp độ trận đấu theo ý muốn.

Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo

Sự chệch choạc của tuyển Anh sớm bị trừng phạt ở phút thứ 7. Một đường chuyển cánh chuẩn xác từ Chancel Mbemba đã xé toang khối đội hình đang dâng cao của đội bóng áo trắng. Hậu vệ Djed Spence trong một khoảnh khắc mất tập trung đã mải mê theo kèm Noah Sadiki, bỏ quên Brian Cipenga ở phía sau.

Cipenga đã tận dụng tốt những sơ hở của tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Cipenga không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm hiểm hóc hạ gục Jordan Pickford ở góc gần. Nếu không có sự vô duyên của Yoane Wissa ở cuối hiệp một khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi, mành lưới của tuyển Anh có lẽ đã phải rung lên lần thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ.

Nỗi lo từ những đôi cánh triệu bảng

Một trong những vấn đề nhức nhối nhất mà Tuchel phải đối mặt là phong độ chạm đáy của các tiền đạo cánh. Marcus Rashford và Noni Madueke, những người được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến, lại có một ngày thi đấu nhạt nhòa đến khó tin. Sự rời rạc, thiếu kết nối và những pha xử lý lỗi khiến các đợt lên bóng của Anh trở nên vô hại.

Rashford lẫn Madueke đều không đáp lại niềm tin của Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Thống kê chỉ ra rằng trong 22 phút đầu tiên, tuyển Anh không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Chỉ đến khi Anthony Gordon và Bukayo Saka được tung vào sân ở phút 61, diện mạo của "Tam Sư" mới thực sự thay đổi. Chính Gordon là người đã thay đổi cục diện với hai đường kiến tạo dọn cỗ để Harry Kane hoàn tất cú đúp.

Bản lĩnh của Harry Kane và rào cản Lionel Mpasi

Trong lịch sử, tuyển Anh chưa bao giờ thắng một trận knock-out World Cup khi bị dẫn trước sau hiệp một. Lời nguyền ấy tưởng chừng sẽ lặp lại khi thủ thành Lionel Mpasi bên phía Congo có một ngày thi đấu như lên đồng. Mpasi đã liên tục khước từ các nỗ lực của Jude Bellingham và cả cú dứt điểm sấm sét của Harry Kane trong hiệp một.

Tuy nhiên, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Sự xuất hiện của các nhân tố mới từ băng ghế dự bị đã giải tỏa áp lực cho thủ quân tuyển Anh. Hai bàn thắng muộn sau phút 75 không chỉ giúp đội nhà lội ngược dòng mà còn giải tỏa tâm lý đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ áo trắng suốt từ đầu giải.

Chiến thắng này đưa Anh tiến vào vòng 16 đội gặp Mexico, nhưng những lỗ hổng trong hệ thống của Thomas Tuchel chắc chắn sẽ cần được vá lại gấp rút nếu không muốn sớm dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.