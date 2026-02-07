Tuyển Anh ngược dòng vào vòng 16 đội World Cup 2026: Dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel Bị dẫn trước từ sớm, tuyển Anh đã lội ngược dòng đánh bại DR Congo nhờ sự thay đổi nhân sự chính xác của Thomas Tuchel, nhưng lỗ hổng hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã khởi đầu như một cơn ác mộng với đội tuyển Anh khi họ để thủng lưới ngay từ phút thứ 7 trước DR Congo. Một hệ thống pressing thiếu đồng bộ cùng những sai sót ở hàng phòng ngự biên đã đẩy "Tam Sư" vào thế bám đuổi đầy kịch tính ngay từ sớm.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Trước bối cảnh bế tắc, HLV Thomas Tuchel đã chứng minh giá trị của một chiến lược gia hàng đầu bằng những điều chỉnh nhân sự quyết đoán trong hiệp hai. Phút 61, Anthony Gordon được tung vào sân thay cho Marcus Rashford – người đã có một ngày thi đấu mờ nhạt. Quyết định này ngay lập tức thay đổi hoàn toàn diện mạo hành lang cánh của tuyển Anh.

HLV Tuchel đúng đắn khi tung Gordon vào thay Rashford. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của ngôi sao đang khoác áo Newcastle United đã mang lại luồng sinh khí mới. Gordon kết thúc trận đấu với hai đường kiến tạo dọn cỗ xuất sắc cho Harry Kane. Dù đã bước sang tuổi 33, bản năng sát thủ của Kane vẫn là thứ vũ khí định đoạt trận đấu với một cú đúp đẳng cấp, đền đáp trọn vẹn niềm tin mà chiến lược gia người Đức dành cho anh.

Lỗ hổng hành lang phải và sự đa năng của Declan Rice

Dù giành vé đi tiếp, tuyển Anh vẫn bộc lộ điểm yếu chí tử ở vị trí hậu vệ phải. Trong bối cảnh các lựa chọn hàng đầu như Trent Alexander-Arnold hay Reece James chưa sẵn sàng, Djed Spence đã trải qua một trận đấu đầy áp lực. Cánh phải của Anh liên tục bị khai thác khi Noni Madueke dâng quá cao, khiến Spence đơn độc trong các tình huống đối phương chồng biên.

HLV Tuchel phải lo lắng với Djed Spence. Ảnh: Getty Images.

Nhận thấy nguy cơ, Tuchel đã thực hiện một nước đi táo bạo ở phút 70 khi rút Spence ra và kéo Declan Rice về trám vào vị trí hậu vệ phải. Sự đa năng của Rice không chỉ giúp giải tỏa áp lực phòng ngự mà chính anh là người có pha dâng cao dũng mãnh, mở ra đường bóng dẫn đến bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời và bài toán nhân sự hàng thủ vẫn sẽ khiến Tuchel đau đầu trước vòng đấu loại trực tiếp.

Thử thách cực đại tại "chảo lửa" Azteca

Chiến thắng này mang lại bài học đắt giá về hệ thống pressing. Tuchel thừa nhận các học trò đã áp sát sai cách trong 20 phút đầu, để tiền vệ Samuel Moutoussamy bên phía DR Congo thoải mái điều tiết nhịp độ giữa hai trung vệ. Sai lầm này chắc chắn không được phép lặp lại khi đối thủ tiếp theo của họ là đồng chủ nhà Mexico.

Ở vòng 16 đội, tuyển Anh sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp tại SVĐ Azteca ở độ cao lớn. Mexico đang sở hữu lối chơi tốc độ và sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng thuyết phục trước Ecuador. Để vượt qua thử thách này, Tuchel cần sớm ổn định vị trí hậu vệ phải, cân nhắc giữa việc sử dụng Ezri Konsa hay tiếp tục thử nghiệm Declan Rice tại hàng phòng ngự nếu không muốn tuyến giữa bị suy yếu.

Màn lội ngược dòng trước DR Congo không chỉ là một kết quả, mà là lời cảnh báo cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của "Tam Sư". Sự tỏa sáng của Gordon và đẳng cấp của Kane đã cứu rỗi tuyển Anh, nhưng những điều chỉnh hệ thống sẽ là chìa khóa để họ tiến xa hơn tại World Cup 2026.