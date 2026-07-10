Tuyển Anh nhận tin dữ: Jarrell Quansah bị FIFA treo giò 2 trận trước đại chiến Na Uy Án phạt từ FIFA khiến trung vệ Jarrell Quansah vắng mặt ở cả vòng tứ kết và bán kết World Cup 2026, đặt HLV Thomas Tuchel vào bài toán nhân sự hóc búa trước Na Uy.

Hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của đội tuyển Anh vừa vấp phải một trở ngại lớn về nhân sự. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức ban hành án treo giò 2 trận đối với trung vệ Jarrell Quansah sau tấm thẻ đỏ trực tiếp mà cầu thủ này phải nhận trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Mexico tại vòng 1/8.

Án phạt nghiêm khắc và sự bất bình của Tam Sư

Tình huống dẫn đến án phạt xảy ra trong hiệp hai trận đấu trên sân Mexico City Stadium, khi Quansah có pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã cân nhắc việc kháng cáo, hy vọng vào một kịch bản tương tự như trường hợp của Folarin Balogun (tuyển Mỹ) – người vừa được FIFA xóa án treo giò một cách đầy bất ngờ.

Quansah sẽ vắng mặt ở tứ kết, đồng thời cũng không thể góp mặt trong bán kết nếu tuyển Anh đi tiếp

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã bác bỏ mọi hy vọng của người Anh. Thông báo chính thức nêu rõ Quansah vi phạm Điều 14 của Bộ quy tắc kỷ luật, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài trong trận tứ kết gặp Na Uy diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Thậm chí, nếu thầy trò Thomas Tuchel giành quyền đi tiếp, trung vệ đang khoác áo Bayer Leverkusen cũng sẽ vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina hoặc Thụy Sĩ vào ngày 16/7.

Thomas Tuchel và dấu hỏi về tính nhất quán của FIFA

HLV Thomas Tuchel đã không giấu nổi sự thất vọng trước cách điều hành của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Chiến lược gia người Đức chỉ trích sự thiếu nhất quán khi so sánh án phạt của Quansah với trường hợp được xóa thẻ của Balogun.

"Chúng tôi chỉ muốn sự nhất quán trong các quyết định," Tuchel nhấn mạnh. "VAR đã vào cuộc, trọng tài đã xem lại và đưa ra quyết định. Vậy ai là người có quyền đảo ngược điều đó, và dựa trên cơ sở nào? Nếu cứ như vậy, chuyện này sẽ đi đến đâu?"

Vị thuyền trưởng của Tam Sư cũng đặt câu hỏi về những tấm thẻ vàng gây tranh cãi khác như của Declan Rice hay Michael Olise (Pháp), cho thấy sự ức chế về tiêu chuẩn trọng tài đang áp dụng tại giải đấu năm nay.

Danh sách cầu thủ tuyển Anh dính thẻ phạt

Cầu thủ Trạng thái hiện tại Nguy cơ Jarrell Quansah Treo giò 2 trận Vắng mặt Tứ kết & Bán kết Declan Rice 1 thẻ vàng Nghỉ bán kết nếu nhận thêm thẻ ở Tứ kết Marc Guehi 1 thẻ vàng Nghỉ bán kết nếu nhận thêm thẻ ở Tứ kết Nico O'Reilly 1 thẻ vàng Nghỉ bán kết nếu nhận thêm thẻ ở Tứ kết Jude Bellingham 1 thẻ vàng Nghỉ bán kết nếu nhận thêm thẻ ở Tứ kết

Bài toán nhân sự trước thềm tứ kết

Việc mất Quansah không phải là nỗi lo duy nhất của ông Tuchel. Quy định của World Cup 2026 về việc tích lũy thẻ vàng đang đặt tuyển Anh vào thế báo động đỏ. Bốn trụ cột quan trọng bao gồm Declan Rice, Marc Guehi, Nico O'Reilly và đặc biệt là ngôi sao Jude Bellingham đều đã nhận một thẻ vàng ở các vòng đấu trước.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu bất kỳ ai trong số họ phải nhận thêm một thẻ vàng ở trận gặp Na Uy, họ sẽ tự động bị treo giò ở vòng bán kết. Đây là một áp lực tâm lý cực lớn đối với các cầu thủ phòng ngự và tiền vệ đánh chặn của tuyển Anh, khi họ vừa phải chơi quyết liệt để ngăn chặn hàng công của Na Uy, vừa phải giữ cái đầu lạnh để tránh án phạt từ trọng tài.

Trận đại chiến giữa Anh và Na Uy không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật trên sân cỏ, mà còn là thử thách về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của Tam Sư trong bối cảnh cơn bão thẻ phạt đang bủa vây.