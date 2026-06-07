Tuyển Anh nhọc nhằn hạ Mexico 3-2: Đỉnh cao Jude Bellingham và bản lĩnh Tam Sư Giữa sức ép nghẹt thở tại Azteca, Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đẳng cấp, giúp tuyển Anh vượt qua tấm thẻ đỏ của Quansah để ghi tên vào tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Anh và Mexico không chỉ là một cuộc đối đầu bóng đá, mà là một bài kiểm tra thực sự về bản lĩnh. Giữa chảo lửa Azteca rực cháy, đoàn quân của Gareth Southgate đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ sự thăng hoa của những bàn thắng đến sự lo âu tột độ khi phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai.

Jude Bellingham: Nhạc trưởng trong tâm bão

Nếu có một cái tên định nghĩa cho khái niệm "đẳng cấp thế giới" vào lúc này, đó chính là Jude Bellingham. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã có một hiệp thi đấu đầu tiên không thể tin nổi. Với điểm số 9.1 từ các chuyên gia, Bellingham không chỉ là linh hồn trong lối chơi mà còn trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng hai pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế.

Jude Bellingham (9.1): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hai pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế ở hiệp một đã định đoạt số phận trận đấu.

Sự cơ động của Bellingham cho phép tuyển Anh chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh. Anh liên tục kéo cả đội hình tiến lên phía trước, tạo ra sự kết nối hoàn hảo giữa Declan Rice và hàng công gồm Harry Kane, Bukayo Saka.

Biến cố thẻ đỏ và bài test cho hàng thủ

Khi tuyển Anh đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, sai lầm của Jarell Quansah suýt chút nữa đã phá hỏng tất cả. Tình huống vào bóng nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp của trung vệ trẻ này đã đẩy Tam Sư vào thế phải chống đỡ những đợt hãm thành liên hồi từ phía Mexico.

Jarell Quansah (6.0): Một vết gợn trong chiến thắng của ĐT Anh. Tình huống vào bóng nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp đã đẩy các đồng đội vào thế khó.

Trong bối cảnh đó, Jordan Pickford một lần nữa chứng minh tại sao anh luôn là lựa chọn số một trong khung gỗ. Hai pha cứu thua xuất thần trước các cú đánh đầu của Jimenez không chỉ bảo toàn lợi thế mà còn xốc lại tinh thần cho toàn đội. Bên cạnh anh, Ezri Konsa cũng có màn lột xác ngoạn mục trong hiệp hai khi được kéo sang đá hậu vệ phải, bịt kín mọi kẽ hở mà đối phương cố gắng khai thác.

Jordan Pickford (7.1): Một trận đấu ổn định. Anh đã có hai pha cứu thua xuất sắc để từ chối các cú đánh đầu của Jimenez trong hiệp một.

Sự hy sinh của các ngôi sao tấn công

Chiến thắng 3-2 này mang đậm dấu ấn của sự hy sinh. Harry Kane, dù vẫn duy trì bản năng sát thủ với một bàn thắng trên chấm phạt đền, nhưng hình ảnh anh lùi sâu hỗ trợ phòng ngự ở những phút cuối mới là điều đáng trân trọng nhất. Anthony Gordon cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với tốc độ "xé gió", là phương án phản công hữu hiệu duy nhất khi tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân.

Harry Kane (8.0): Một bàn thắng từ chấm 11m và một pha kiến tạo. Đội trưởng tuyển Anh còn gây ấn tượng mạnh với khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời.

Dù Mexico đã vùng lên mạnh mẽ và có được hai bàn thắng, nhưng bản lĩnh của các cầu thủ Anh đã giúp họ đứng vững. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò Gareth Southgate vào tứ kết mà còn là lời khẳng định về sức mạnh chiều sâu và tinh thần thép của thế hệ cầu thủ hiện tại.

Bảng chấm điểm chi tiết tuyển Anh (Hệ số 10)