Tuyển Anh suýt có Pep Guardiola trước World Cup 2026 và sự thật về Kobbie Mainoo Tiết lộ thỏa thuận miệng giữa FA và Pep Guardiola bị đổ vỡ phút chót, cùng lý do thực sự khiến Thomas Tuchel ngó lơ Kobbie Mainoo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thất bại của đội tuyển Anh tại bán kết World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt tỷ số, mà còn mở ra những cuộc tranh luận nảy lửa về bản sắc và tương lai của "Tam Sư". Trong khi Thomas Tuchel đang nỗ lực định hình triết lý mới, những thông tin hậu trường về việc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) suýt chút nữa đã sở hữu chữ ký của Pep Guardiola đang khiến dư luận dậy sóng.

Cú áp chót hụt bước với Pep Guardiola

Trước khi chính thức bổ nhiệm Thomas Tuchel vào tháng 10/2024, FA đã tiến rất gần đến một cuộc cách mạng mang tên Pep Guardiola. Theo các nguồn tin uy tín, cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh đã đạt được một thỏa thuận miệng với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ý tưởng về việc Pep dẫn dắt thế hệ vàng của những Jude Bellingham hay Phil Foden từng được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của tuyển Anh.

Tuy nhiên, kịch bản trong mơ này đã đổ vỡ vào phút chót khi Pep quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City đến năm 2027. Quyết định này buộc FA phải chuyển hướng sang Tuchel – một lựa chọn an toàn và thực dụng hơn, nhưng cũng mang lại nhiều hoài nghi về sự phù hợp lâu dài.

FA muốn bổ nhiệm Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images.

Giải mã sự mất tích của Kobbie Mainoo

Một trong những dấu hỏi lớn nhất dưới triều đại Tuchel tại World Cup 2026 chính là trường hợp của Kobbie Mainoo. Dù có tên trong danh sách đến Bắc Mỹ, tài năng trẻ của Manchester United lại không được ra sân bất kỳ phút nào, ngay cả khi tuyến giữa của tuyển Anh bộc lộ nhiều khoảng trống.

Nguyên nhân không nằm ở chấn thương, mà xuất phát từ những đánh giá khắt khe của Tuchel trên sân tập. Chiến lược gia người Đức được cho là không ấn tượng với thái độ và cường độ hoạt động của Mainoo trong các buổi tập chiến thuật. Trong hệ thống đòi hỏi sự kỷ luật và tính cơ động cực cao của Tuchel, Mainoo bị xem là chưa đủ nỗ lực để chiếm lấy niềm tin, bất chấp tiềm năng to lớn mà anh đã thể hiện tại cấp độ câu lạc bộ.

Mainoo chưa được Tuchel tin tưởng. Ảnh: Getty Images.

Điểm sáng Dani Olmo và sự bảo vệ của Deschamps

Trong khi tuyển Anh loay hoay với các bài toán nhân sự, Tây Ban Nha lại đang thăng hoa nhờ sự ổn định của Dani Olmo. Tiền vệ này đang trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nhờ vai trò kết nối hoàn hảo giữa các tuyến. Sự thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của Olmo là chìa khóa giúp La Roja tiến vào trận chung kết đối đầu với Argentina.

Ở một diễn biến khác, HLV Didier Deschamps đã phải lên tiếng bảo vệ Michael Olise trước làn sóng chỉ trích từ truyền thông Pháp. Sau màn trình diễn mờ nhạt trước Tây Ban Nha, ngôi sao của Bayern Munich bị hoài nghi về khả năng chịu áp lực ở các trận cầu lớn. Tuy nhiên, Deschamps khẳng định Olise vẫn là nhân tố chủ chốt cho tương lai của Les Bleus.

Trọng tài Slavko Vincic bắt chính trận chung kết

FIFA đã chính thức công bố trọng tài Slavko Vincic sẽ là người cầm còi trong trận chung kết lịch sử giữa Argentina và Tây Ban Nha. Vị vua áo đen người Slovenia đã có một giải đấu thành công rực rỡ với sự quyết đoán và khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng trong các cuộc đối đầu căng thẳng trước đó.

Về tương lai của Thomas Tuchel, dù dừng bước tại bán kết, ông vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Anh. Một điều khoản trong hợp đồng cho phép FA chấm dứt hợp tác nếu đội bóng không lọt vào tứ kết, nhưng với việc tiến sâu đến vòng 4 đội mạnh nhất, vị thế của chiến lược gia người Đức hiện vẫn được đảm bảo, ít nhất là cho đến khi chiến dịch vòng loại tiếp theo bắt đầu.