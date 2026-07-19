Tuyển Anh thắng Pháp 6-4 trong trận cầu điên rồ nhất lịch sử World Cup 2026 Màn rượt đuổi tỷ số với 10 bàn thắng tại Miami không chỉ mang về vị trí thứ ba cho tuyển Anh mà còn phơi bày sự hỗn loạn trong hệ thống phòng ngự của hai ông lớn bóng đá châu Âu.

Trận tranh hạng ba thường bị coi là "thủ tục thừa thãi" mà không đội bóng nào thực sự muốn tham dự sau thất bại đau đớn ở bán kết. Tuy nhiên, tại Miami (Mỹ) vào sáng 19/7, Anh và Pháp đã biến 90 phút tại World Cup 2026 thành một trong những chương điên rồ nhất lịch sử giải đấu. Với 10 bàn thắng được ghi và chiến thắng chung cuộc 6-4 nghiêng về phía "Tam sư", trận đấu này là sự kết hợp kỳ lạ giữa sự thăng hoa của hàng công và sự sụp đổ hệ thống phòng ngự.

Sự giải phóng tâm lý và cái bẫy chuyển trạng thái

Khi áp lực danh hiệu không còn, cả Thomas Tuchel và Didier Deschamps đều lựa chọn cách tiếp cận cởi mở. Tuy nhiên, sự cởi mở này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của các huấn luyện viên. Tuyển Anh sớm nắm bắt thế trận nhờ tốc độ vượt trội ở hai hành lang cánh, liên tục khai thác khoảng trống mênh mông phía sau hàng tiền vệ Pháp.

Vấn đề của đội tuyển Pháp nằm ở cấu trúc đội hình rời rạc. Khoảng cách giữa các tuyến quá lớn khiến hàng thủ thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu người mỗi khi đối phương chuyển trạng thái nhanh. Các hậu vệ Pháp, vốn được đánh giá cao về đẳng cấp, lại tỏ ra chậm chạp trong việc đưa ra quyết định bọc lót, tạo điều kiện cho các chân sút Anh liên tục bắn phá khung thành Mike Maignan.

Bàn thắng thứ ba của tuyển Anh phơi bày hàng loạt sai sót khó tin trong hệ thống phòng ngự của Pháp.

Cột mốc bàn thắng thứ 300 và sự hỗn loạn tại Miami

Điểm nhấn kỳ lạ nhất trận đấu chính là bàn thắng thứ ba của tuyển Anh – cũng là pha lập công thứ 300 tại kỳ World Cup này. Tình huống bắt đầu từ cú sút của Marcus Rashford bị Maignan cản phá, sau đó Bukayo Saka băng vào dứt điểm nhưng bị Maxence Lacroix chặn lại ngay trên vạch vôi.

Sự hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm khi các hậu vệ Pháp không thể phá bóng dứt khoát, để Rashford đoạt bóng và chuyền ngược cho Saka dứt điểm lần thứ hai. Cú sút không quá hiểm hóc của tiền đạo Arsenal lại trở thành bàn thắng sau nỗ lực giải nguy lúng túng của Theo Hernandez, người vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Đây là hình ảnh đại diện cho một hệ thống phòng ngự hoàn toàn mất phương hướng của nhà cựu vô địch thế giới.

Tuyển Anh thắng trận nhưng vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi suýt đánh mất lợi thế dẫn trước bốn bàn.

Nghịch lý của sự giải trí

Dù dẫn trước tới bốn bàn, đội bóng của Thomas Tuchel vẫn không thể khiến người hâm mộ yên tâm. Khả năng quản trị trận đấu của Anh tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi họ để Pháp liên tục rút ngắn tỷ số trong hiệp hai. Tuyến giữa của "Tam sư" mất cự ly, hàng thủ lùi quá sâu, lặp lại đúng kịch bản sai lầm trong trận bán kết trước Argentina.

Pháp đã có những thời điểm tiến rất gần đến một màn ngược dòng không tưởng. Tuy nhiên, sự thiếu tỉnh táo ở những khoảnh khắc quyết định đã ngăn cản họ. Trận đấu trở thành một màn "trao đổi đòn" thuần túy, nơi chiến thuật nhường chỗ cho bản năng tấn công của các ngôi sao hàng đầu.

Sự khác biệt là Pháp không đủ tỉnh táo để hoàn tất màn ngược dòng.

Chiến thắng 6-4 được ấn định bởi pha xử lý đẳng cấp của Jude Bellingham ở những phút cuối. Kết quả này giúp tuyển Anh rời giải với vị trí thứ ba, nhưng đồng thời để lại nhiều bài toán về cấu trúc phòng ngự cho cả hai đội. Đối với khán giả trung lập, đây là một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn, nhưng với những nhà phân tích chiến thuật, đó là 90 phút của sự vụng về và thiếu tổ chức hiếm thấy ở cấp độ cao nhất của bóng đá thế giới.