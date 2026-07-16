Tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 tại World Cup 2026: Thomas Tuchel và nghịch lý của sự sợ hãi Từng chỉ trích sự cầu toàn của Southgate, Thomas Tuchel lại khiến tuyển Anh gục ngã tại bán kết World Cup 2026 bởi chính sự thụ động và sai lầm chiến thuật trước Argentina.

Trong bóng đá, đôi khi những lời chỉ trích trong quá khứ lại trở thành bản án nghiệt ngã nhất cho chính người phát ngôn. Thomas Tuchel, người từng đến với chiếc ghế nóng của đội tuyển Anh bằng lời hứa về một tư duy tấn công rực lửa, giờ đây đang phải đối mặt với sự mỉa mai từ chính triết lý mà ông từng theo đuổi.

Thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một kết quả thua cuộc đơn thuần, mà còn là sự sụp đổ về mặt hệ thống của vị chiến lược gia người Đức trong thời khắc sinh tử.

Tuyển Anh gục ngã trong sự thụ động. Ảnh: Getty Images

Bi kịch từ sự thay đổi khó hiểu

Nhìn lại chiến dịch EURO 2024, Thomas Tuchel từng thẳng thắn cho rằng đội bóng dưới thời Gareth Southgate thất bại vì tâm lý "sợ bị loại hơn là hào hứng chiến thắng". Ông từng chỉ trích sự thiếu khát khao và lối chơi co cụm trong sợ hãi của người tiền nhiệm. Thế nhưng, tại World Cup 2026, chính nhà cầm quân 52 tuổi lại đi vào đúng vết xe đổ ấy.

Sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số từ đường chuyền sắc lẹm của Morgan Rogers, tuyển Anh nắm giữ mọi lợi thế: từ tỷ số, sự hưng phấn đến quyền tự quyết trận đấu. Tuy nhiên, thay vì duy trì áp lực để kết liễu đối thủ, Tuchel lại chọn cách rút lui. Quyết định rút Gordon để tung hậu vệ Ezri Konsa vào sân, chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ ở phút 72, chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cục diện.

Thống kê bạc nhược và sự trừng phạt của Argentina

Những số liệu thống kê sau trận đấu đã lột tả sự bế tắc của "Tam Sư". Kể từ thời điểm dẫn bàn và thực hiện các thay đổi nhân sự thiên về phòng ngự, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12%. Đây là con số minh chứng cho sự thụ động đến khó tin của một đội hình sở hữu nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Thomas Tuchel mắc sai lầm khiến tuyển Anh thua trận. Ảnh: Getty Images

Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận xét gay gắt rằng Tuchel đã tự chuốc lấy rắc rối khi từ bỏ thế trận tấn công để đổi lấy sự an toàn giả tạo. Khi lùi quá sâu, hệ thống phòng ngự của Anh đã không chịu nổi nhiệt trước sức ép liên tục từ đại diện Nam Mỹ. Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã cụ thể hóa sự áp đảo đó thành bàn thắng.

Đặc biệt, pha lập công ở phút bù giờ của Lautaro Martinez từ đường kiến tạo của Lionel Messi là hệ quả tất yếu. Một hàng thủ mệt mỏi và mất phương hướng sau hàng loạt điều chỉnh nhân sự đã không thể đứng vững trước khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao Argentina.

Dư âm và bài học cho tương lai

Dù Thomas Tuchel đã dũng cảm nhận trách nhiệm và giải thích rằng ông muốn bịt kín các khoảng trống, thực tế cho thấy những quyết định này đã vô tình truyền đi thông điệp về sự sợ hãi cho các học trò. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ dường như đã biến mất khi họ bị yêu cầu từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để co cụm bảo vệ tỷ số.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hiện vẫn khẳng định niềm tin vào Tuchel cho chiến dịch EURO 2028, nhưng niềm tin nơi người hâm mộ đang bị thử thách nghiêm trọng. Tuyển Anh vẫn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường, không phải vì thiếu tài năng, mà vì vẫn chưa thể rũ bỏ được tâm lý nhược tiểu trong những thời khắc quan trọng nhất.

Sau thất bại này, Tuchel có lẽ đã hiểu rằng việc chỉ trích từ cabin bình luận luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giữ vững bản lĩnh và triết lý trên băng ghế chỉ đạo trong một trận bán kết World Cup.