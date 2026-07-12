Tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026: Chiều sâu đội hình khuất phục ý chí Na Uy Vượt qua Na Uy sau 120 phút nghẹt thở tại tứ kết World Cup 2026, tuyển Anh khẳng định sức mạnh từ băng ghế dự bị trong ngày Erling Haaland chạm đến giới hạn thể lực.

Thất bại của Na Uy trước tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026 để lại một cảm giác đầy tiếc nuối cho những người yêu bóng đá thuần túy. Dù "Tam Sư" là đội giành vé vào bán kết, hành trình của đại diện Bắc Âu — đội bóng từng quật ngã Brazil ở vòng 16 đội — đã để lại dấu ấn đậm nét về sự kiên cường và tinh thần chiến đấu quả cảm nhất trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của họ.

Dàn sao chất lượng giúp tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Đừng để kết quả thắng sát nút trong hiệp phụ đánh lừa, bởi đây chắc chắn là thử thách khắc nghiệt nhất mà đoàn quân của Thomas Tuchel phải đối mặt từ đầu giải. Trận đấu không chỉ là cuộc đấu trí trên băng ghế chỉ đạo mà còn là màn tra tấn thể lực thực sự dưới cái nóng thiêu đốt.

Erling Haaland và bài toán nan giải cho hàng thủ Tam Sư

Tâm điểm của mọi sự chú ý trên sân chính là Erling Haaland. Trong suốt thời gian hiện diện, chân sút sinh năm 2000 không chỉ đóng vai trò săn bàn đơn thuần mà còn là một thực thể vật lý cực kỳ khó kiểm soát. Cả Marc Guehi lẫn John Stones gần như bị tiền đạo thuộc biên chế Manchester City "kéo lê" suốt các pha tranh chấp tay đôi.

Sức hút khổng lồ từ Haaland đã tạo ra những khoảng trống mênh mông để các cầu thủ chạy cánh Na Uy khai thác triệt để. Điều này khiến hàng tiền vệ tuyển Anh liên tục rơi vào trạng thái bị động, khi phải liên tục lùi sâu để bọc lót cho cặp trung vệ đang vất vả chống đỡ sức càn lướt của số 9 bên phía Na Uy.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị và ngưỡng giới hạn thể lực

Tuy nhiên, bi kịch của Na Uy nằm ở ngưỡng giới hạn thể lực. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, sự kiệt sức bắt đầu tàn phá đội hình của huấn luyện viên Stale Solbakken. Ngay cả những ngôi sao hàng đầu như Jude Bellingham hay Erling Haaland cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trong từng bước chạy.

Erling Haaland đã mang lại nhiều khó khăn cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Quyết định rút Erling Haaland ra nghỉ của Solbakken đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nhìn từ góc độ chuyên môn, đó là lựa chọn nhân văn và cần thiết. Trong trạng thái kiệt quệ, ngay cả một siêu sao cũng dễ mắc sai lầm hoặc gặp chấn thương nghiêm trọng. Việc thay người nhằm bảo vệ cầu thủ khi đầu óc không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những pha xử lý minh mẫn.

Sự khác biệt thực sự nằm ở chiều sâu đội hình giữa hai quốc gia. Trong khi tuyển Anh có thể tung vào sân những "mũi khoan" tươi mới và đầy tốc độ như Bukayo Saka hay Eberechi Eze để thay đổi cục diện, Na Uy lại không có được đặc ân đó. Khi đôi chân đã mỏi, sự sáng tạo của Martin Odegaard cũng dần lụi tàn vì anh trở nên đơn độc giữa vòng vây đối phương, mất đi sợi dây liên kết với tuyến trên.

Sự tôn trọng dành cho tinh thần Bắc Âu

Dù phải dừng bước, Na Uy đã chứng minh họ không hề thua kém về mặt chiến thuật. Hiệu ứng domino từ hàng thủ kiệt quệ đã đẩy toàn đội vào thế bế tắc trong hiệp phụ, nhưng cách họ vận hành lối chơi và gây áp lực lên một ứng viên vô địch như tuyển Anh là rất đáng khen ngợi.

Na Uy rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Đại diện Bắc Âu đã giành được sự tôn trọng và một lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ lối chơi rực lửa và tinh thần không bỏ cuộc. Đối với tuyển Anh, chiến thắng nhọc nhằn này là bài học quý giá về cách quản lý nhân sự và tận dụng lợi thế chiều sâu đội hình tại những vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt.