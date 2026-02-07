Tuyển Anh vào vòng 1/8 World Cup: Harry Kane hóa siêu nhân lội ngược dòng trước CHDC Congo Harry Kane lập cú đúp đẳng cấp giúp tuyển Anh thắng ngược CHDC Congo 2-1. Dù giành vé đi tiếp, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn lộ rõ nhiều lỗ hổng phòng ngự đáng lo ngại.

Tuyển Anh vừa trải qua những giây phút nghẹt thở để giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo. Trong một ngày mà hệ thống của "Tam sư" vận hành chưa thực sự trơn tru, bản lĩnh của Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc để cứu rỗi hy vọng vô địch của đội bóng xứ sương mù.

Harry Kane sắm vai người hùng giải cứu tuyển Anh

Suốt gần 75 phút thi đấu, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã đứng trước nguy cơ phải nhận một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. CHDC Congo, với lối chơi kiên cường và quả cảm, đã chứng minh rằng họ không đến Bắc Mỹ chỉ để dạo chơi.

Cơn ác mộng từ sai lầm hệ thống

Trước khi Harry Kane tỏa sáng, tuyển Anh đã phải trải qua những phút giây đầy bất ổn. Bàn mở tỷ số của Cipenga bên phía CHDC Congo không chỉ là một khoảnh khắc xuất thần cá nhân, mà còn là hệ quả của hàng loạt sai sót trong hệ thống phòng ngự của "Tam sư".

Phân tích kỹ tình huống này, Guehi và Konsa đã bị kéo lệch vị trí một cách dễ dàng. Djed Spence dù nỗ lực bọc lót nhưng lại đứng ở vị trí khó hiểu phía sau các trung vệ, trong khi Noni Madueke hoàn toàn bỏ quên nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Tận dụng khoảng trống mênh mông, Cipenga tung cú dứt điểm uy lực đánh bại Jordan Pickford, người cũng được cho là có thể làm tốt hơn trong pha bóng này.

Bàn mở tỷ số của Cipenga đến từ việc tận dụng hàng loạt sai lầm trong hệ thống phòng ngự của tuyển Anh

Nước cờ chiến thuật của Thomas Tuchel

Đứng trước bờ vực thất bại, Thomas Tuchel một lần nữa khẳng định giá trị của một chiến lược gia hàng đầu trong các trận đấu loại trực tiếp. Ông nhanh chóng thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự mang tính bước ngoặt, xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Sự xuất hiện của Eberechi Eze mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công, trong khi Declan Rice được kéo sang đá hậu vệ phải để tăng cường khả năng xuyên phá từ biên. Chính từ một pha phối hợp như vậy, bóng được luân chuyển đến Anthony Gordon – một cầu thủ dự bị khác – trước khi anh thực hiện quả tạt chuẩn xác để Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Những sự thay đổi người của Tuchel đã giúp tuyển Anh xoay chuyển cục diện

Đẳng cấp của "Vua sư tử"

Nếu bàn gỡ hòa là thành quả của những điều chỉnh chiến thuật tập thể, thì bàn thắng quyết định mang đậm dấu ấn cá nhân của Harry Kane. Trong khoảnh khắc Jude Bellingham quyết định dứt điểm thay vì chuyền cho Bukayo Saka, bóng vô tình tìm đến vị trí của Kane.

Thay vì vội vã, đội trưởng tuyển Anh cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm "như búa bổ" găm thẳng vào nóc lưới thủ thành Lionel Mpasi. Pha lập công này không chỉ mang về chiến thắng mà còn là lời khẳng định đanh thép về vai trò không thể thay thế của anh trong đội hình "Tam sư".

Thống kê của Kane trước CHDC Congo

Thống kê chuyên môn sau trận đấu

Dù kiểm soát bóng vượt trội, tuyển Anh vẫn bộc lộ sự bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức trước khi các ngôi sao tỏa sáng.

Thông số Anh CHDC Congo Sút khung thành (trúng đích) 16 (7) 7 (2) Kiểm soát bóng 60% 40% Phạt góc 5 3 Cứu thua 1 5 Phạm lỗi 10 12

Chiến thắng kịch tính này đưa tuyển Anh tiến thẳng vào vòng 1/8 để đối đầu với chủ nhà Mexico vào ngày 6/7 tới. Tuy nhiên, Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là việc tìm ra đội hình xuất phát tối ưu và gia cố hàng thủ nếu không muốn sớm dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.