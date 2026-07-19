Tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dần lộ diện sau gần một năm thi công Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng hơn 93%. Sau 10 tháng khởi công, nhiều đoạn tuyến đi qua TP. Đồng Nai đã bắt đầu thành hình.

Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đi qua địa bàn TP. Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Theo báo cáo mới nhất, công tác giải phóng mặt bằng hiện đã đạt hơn 93%, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục nền đường và cầu vượt.

Tiến độ thực tế trên công trường

Trên toàn tuyến, hàng trăm máy móc, thiết bị cùng đội ngũ nhân lực đang tập trung triển khai đường công vụ và san lấp nền đường chính. Đáng chú ý, tại Xã Định Quán, TP. Đồng Nai, nhà thầu đã hoàn thành việc mở đường và đắp nền cho hơn 2km tuyến cao tốc. Đây là những phân đoạn đầu tiên của dự án dần hiện rõ sau hơn 10 tháng thi công kể từ ngày 19/8/2025.

Công trường dự án trên địa bàn TP. Đồng Nai. Ảnh: Báo Dân trí

Tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng

Dù đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao, dự án vẫn còn một số vướng mắc cục bộ cần xử lý dứt điểm. Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo TP. Đồng Nai tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường và tái định cư. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu tập trung tại khu vực đất của Công ty CP Mía đường La Ngà và việc di dời tài sản của Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Các đơn vị thi công hiện đang tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã đủ điều kiện mặt bằng. Đặc biệt, các vị trí cần xử lý nền đất yếu đang được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo kế hoạch chung của toàn dự án.

Hướng tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Ảnh: Internet

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu tiên thuộc trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự án do liên danh Tập đoàn Trường Hải và Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư với các thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

Thông số Chi tiết Chiều dài toàn tuyến 60,24km Quy mô giai đoạn 1 4 làn xe, nền đường rộng 17m Quy mô hoàn chỉnh Nền đường rộng 24,75m Tốc độ thiết kế 100km/h Tổng mức đầu tư Gần 8.500 tỷ đồng

Bên cạnh tuyến chính, dự án còn được đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử không dừng hiện đại. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 20 và rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM, TP. Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ giữa khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.