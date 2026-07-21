Tuyến đường 123km kết nối hành lang công nghiệp phía Nam: Tổng vốn 7.600 tỷ đồng giai đoạn 1 Dự án đường hành lang công nghiệp Mộc Bài - Xuyên Á quy mô 8-10 làn xe, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 đạt 7.600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa báo cáo tiến độ dự án đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á. Với tổng chiều dài 123,5km và quy mô quy hoạch từ 8 đến 10 làn xe, đây được xem là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy liên kết vùng tại khu vực phía Nam.

Quy hoạch chi tiết và lộ trình tuyến đường

Tuyến đường xuyên tâm này đi qua địa phận ba khu vực (theo địa giới cũ) bao gồm: hơn 20km qua tỉnh Bình Dương, hơn 45km qua tỉnh Tây Ninh và khoảng 57km qua tỉnh Long An. Điểm đầu của dự án kết nối với đường N16 thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (TP. HCM) và điểm cuối đặt tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Dự án thiết lập sự kết nối trực tiếp với các trục giao thông quan trọng như đường Vành đai 4 TP. HCM và cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, tạo thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ cho hành lang kinh tế phía Nam.

Tuyến đường kết nối với đường Vành đai 4 TP. HCM và cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Nguồn ảnh: Internet

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 1 trị giá 7.600 tỷ đồng

Trong giai đoạn đầu, tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung đầu tư khoảng 33km, đoạn từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22 (vị trí cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 4km). Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn này là 7.600 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 để thực hiện giải phóng mặt bằng. Phần kinh phí còn lại sẽ được huy động từ các nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phân đoạn thực hiện cụ thể

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, lộ trình từ đường ĐT784 đến Quốc lộ 22 được chia thành các phân khúc đầu tư trọng điểm:

Đoạn ĐT784 đến ranh KCN Thạnh Đức (dài hơn 1km) và đoạn từ ranh KCN đến Quốc lộ 22 (dài hơn 10km): Đầu tư quy mô 6 làn xe, lộ giới giải phóng mặt bằng 62m. Tổng vốn ngân sách tỉnh khoảng 2.990 tỷ đồng.

Đầu tư quy mô 6 làn xe, lộ giới giải phóng mặt bằng 62m. Tổng vốn ngân sách tỉnh khoảng 2.990 tỷ đồng. Đoạn đi qua Khu công nghiệp Thạnh Đức (dài 7,9km): Nhà đầu tư khu công nghiệp sẽ tự triển khai đồng bộ với hạ tầng nội khu.

Động lực phát triển sau sáp nhập địa giới

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh mới (sau khi sáp nhập với Long An) có quy mô diện tích hơn 8.500km² và dân số trên 3,2 triệu người. Hạ tầng giao thông hiện đại được kỳ vọng là đòn bẩy để hình thành các trung tâm hành chính - chính trị mới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang phối hợp với Sở Tài chính để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.