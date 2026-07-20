Tuyến đường ven biển 9.500 tỷ đồng tại Lâm Đồng: Trục giao thông lấn biển chiến lược Dự án đường ven biển dài 14,6km với quy mô 6 làn xe và hai cầu dây văng dự kiến được triển khai tại Lâm Đồng. Công trình kết hợp lấn biển 84,8ha nhằm mở rộng không gian đô thị.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương cho phép liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án tuyến đường ven biển quy mô lớn đi qua các phường Phú Thủy, phường Phan Thiết và phường Tiến Thành. Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.500 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế biển cho địa phương có diện tích lớn nhất cả nước.

Quy hoạch hạ tầng và quy mô kỹ thuật dự án

Dự án tuyến đường ven biển có tổng chiều dài khoảng 14,6km, được thiết kế với quy mô 6 làn xe và tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Điểm đầu của tuyến kết nối với vòng xoay đường ĐT706B (khu vực giao đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thông), đi qua các khu vực dân cư ven biển và kết thúc tại nút giao với đường ĐT719 tại khu vực dốc Campuchia, phường Tiến Thành, Lâm Đồng.

Theo quyết định từ UBND tỉnh, Liên danh CC1 QLTS - CC1 - DECOFI (bao gồm Công ty TNHH Quản lý tài sản và Dịch vụ CC1, Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty CP Xây dựng và Thiết kế số 1) là đơn vị thực hiện nghiên cứu. Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Nhà đầu tư có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ đề xuất và nộp về cơ quan chức năng trước ngày 30/09/2026.

Phối cảnh tuyến đường 6 làn xe. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Chi tiết các phân đoạn đầu tư và giải pháp lấn biển

Dự án được chia thành 5 đoạn thực hiện nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tiến độ thi công. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của quy hoạch này là phương án san lấp lấn biển với diện tích khoảng 84,8ha. Việc lấn biển không chỉ giúp hình thành quỹ đất mới mà còn tạo ra tuyến đường ven biển liên tục, tránh chia cắt không gian.

Về hạ tầng cầu đường, trên toàn tuyến sẽ xây dựng hai cầu dây văng lớn vượt sông Phú Hài và sông Cà Ty. Các phân đoạn cụ thể bao gồm:

Đoạn 1: Dài khoảng 5,23km từ vòng xoay Võ Nguyên Giáp đến cầu Phú Hài và đường Tôn Thất Tùng, vốn đầu tư khoảng 3.484 tỷ đồng.

Dài khoảng 5,23km từ vòng xoay Võ Nguyên Giáp đến cầu Phú Hài và đường Tôn Thất Tùng, vốn đầu tư khoảng 3.484 tỷ đồng. Các đoạn tiếp theo: Mở rộng đường Lê Lợi hướng ra biển, cải tạo chỉnh trang khu vực công viên Đồi Dương (giữ nguyên hệ thống cây xanh bảo tồn), xây dựng đường lấn biển và cầu vượt sông Cà Ty kết hợp kè bờ nam.

Mở rộng đường Lê Lợi hướng ra biển, cải tạo chỉnh trang khu vực công viên Đồi Dương (giữ nguyên hệ thống cây xanh bảo tồn), xây dựng đường lấn biển và cầu vượt sông Cà Ty kết hợp kè bờ nam. Đoạn cuối: Kết nối trực tiếp vào trục ĐT719 tại phường Tiến Thành.

Phối cảnh một đoạn tuyến đường ven biển Phan Thiết. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tác động kinh tế và khả năng kết nối vùng

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường này sẽ giải quyết bài toán giao thông kết nối giữa hai tâm điểm du lịch là khu vực Mũi Né (phía Bắc) và khu vực Tiến Thành (phía Nam). Hiện tại, luồng giao thông giữa hai khu vực này thường phải đi xuyên qua trung tâm đô thị hiện hữu hoặc vòng qua Quốc lộ 1, gây mất thời gian và áp lực lên hạ tầng nội đô.

Việc hình thành hành lang giao thông ven biển hiện đại không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn hoàn thiện mạch liên kết ven biển từ Liên Hương đến Kê Gà. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Thuận, tạo nên một đơn vị hành chính có diện tích hơn 24.233km².

Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất, các chỉ tiêu kỹ thuật và phương án tài chính có thể thay đổi tùy theo phê duyệt quy hoạch chi tiết cuối cùng.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các thông báo chính thức về pháp lý dự án.