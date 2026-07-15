Tuyển Pháp gục ngã tại World Cup 2026: Khi Didier Deschamps đánh mất chính mình Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 phơi bày sai lầm của Didier Deschamps, khi hệ thống pressing lỗi khiến tuyển Pháp hoàn toàn bế tắc.

Tuyển Pháp không thua vì thiếu ngôi sao, mà vì Didier Deschamps đã đánh mất lợi thế lớn nhất của mình: khả năng đọc trận đấu và đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không đơn thuần là một ngày thi đấu dưới sức, mà là hệ quả của một chuỗi sai lầm chiến thuật từ cách tiếp cận đến khả năng điều chỉnh nhân sự.

Sai lầm từ hệ thống pressing

Trong bóng đá đỉnh cao, một huấn luyện viên không thể đảm bảo đội bóng luôn thắng, nhưng họ phải giúp tập thể đứng dậy khi mọi thứ đi chệch hướng. Didier Deschamps từng là bậc thầy của những trận đấu loại trực tiếp, người đã đưa "Les Bleus" vô địch World Cup 2018 và vào chung kết năm 2022. Tuy nhiên, tại Dallas (Mỹ) rạng sáng 15/7, hình ảnh ấy hoàn toàn biến mất.

Sau trận đấu, Kylian Mbappe thừa nhận một sự thật cay đắng về cách tổ chức của tuyển Pháp: "Chúng tôi pressing ba người trước hai cầu thủ của họ. Đó là sai lầm. Trước Tây Ban Nha, lẽ ra chúng tôi phải pressing một kèm một". Phát biểu này tóm gọn vấn đề lớn nhất của Pháp. Thay vì bóp nghẹt khu trung tuyến, hệ thống của Deschamps để lộ quá nhiều khoảng trống cho Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo thoải mái điều tiết nhịp độ.

Sự thiếu đồng bộ giữa hàng công gồm Mbappe, Dembele, Barcola và tuyến tiền vệ đã khiến lớp pressing đầu tiên dễ dàng bị xuyên phá. Thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) của Pháp chỉ đạt mức 0,3 – con số cực thấp cho thấy sự bế tắc toàn tập trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Sự chậm trễ trong điều chỉnh chiến thuật

Điều đáng trách nhất không phải là sai lầm trong kế hoạch ban đầu, mà là sự thiếu quyết đoán khi trận đấu đang trôi đi. Khác hẳn với hình ảnh Deschamps dũng cảm thay hai cầu thủ ngay trước giờ nghỉ trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Argentina, lần này ông lại tỏ ra thụ động.

Các thay đổi nhân sự của Deschamps chủ yếu là "thay người đổi tên" thay vì thay đổi cách vận hành hệ thống. Khi các cá nhân chơi dưới phong độ, ông vẫn giữ họ trên sân quá lâu. Những điều chỉnh chiến thuật thực sự chỉ xuất hiện khi đồng hồ đã trôi về cuối hiệp hai, thời điểm mà Tây Ban Nha đã hoàn toàn làm chủ thế trận sau các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.

Khi kinh nghiệm không còn là lợi thế

Sau tiếng còi mãn cuộc, Deschamps dành thời gian nhắc đến công tác trọng tài trong buổi họp báo. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận thấy những vấn đề cốt lõi nằm ở chuyên môn: hệ thống pressing lỗi, tuyến giữa lép vế và sự thiếu năng lượng trong các pha xử lý. Chính thuyền trưởng tuyển Pháp sau đó cũng phải thừa nhận: "Tây Ban Nha đọc tình huống rất tốt, liên tục cắt các đường chuyền và phá vỡ những pha phối hợp của chúng tôi".

Thất bại này buộc bóng đá Pháp phải nhìn lại một thực tế: ngay cả những chiến lược gia thành công nhất cũng có thể bị bỏ lại nếu không bắt kịp tư duy chiến thuật hiện đại. Tây Ban Nha xứng đáng đi tiếp vì họ chơi tốt hơn, tổ chức chặt chẽ hơn. Còn với tuyển Pháp, đây sẽ là bài học đắt giá về việc quá phụ thuộc vào phẩm chất ngôi sao mà bỏ quên cấu trúc tập thể bền vững.