Tuyển Pháp hạ Morocco 2-0: Bản lĩnh của nhà vua và lời giải mã về quả phạt đền của Mbappe Vượt qua Morocco với tỷ số 2-0, tuyển Pháp lập kỳ tích 3 lần liên tiếp vào bán kết World Cup. HLV Deschamps lên tiếng về quả 11m hụt và sức mạnh tấn công đa dạng của Les Bleus.

Đội tuyển Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu bóng đá thế giới khi đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 tại tứ kết World Cup 2026. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps ghi tên vào vòng bốn đội mạnh nhất mà còn đánh dấu lần thứ ba liên tiếp "Les Bleus" góp mặt tại bán kết của một kỳ World Cup.

Sự ổn định đáng kinh ngạc của kỷ nguyên Didier Deschamps

Trong một trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn và bản lĩnh, tuyển Pháp đã thể hiện đúng hình ảnh của một nhà đương kim vô địch. Dù phải đối mặt với một Morocco chơi kỷ luật và đầy nhiệt huyết, các học trò của HLV Deschamps vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ khả năng gây áp lực tầm cao và chuyển đổi trạng thái cực nhanh.

Mbappe tỏa sáng, giúp Pháp hạ Morocco

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Didier Deschamps không giấu được niềm tự hào: "Đây là một thành tựu to lớn. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một, bao gồm cả quả phạt đền, nhưng các cầu thủ không hề dao động. Chúng tôi đã khiến đối thủ phải tiêu tốn rất nhiều thể lực và khai thác tốt các khoảng trống khi họ xuống sức".

Giải mã tình huống đá hỏng phạt đền của Kylian Mbappe

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp một là tình huống Kylian Mbappe không chiến thắng được thủ môn đối phương trên chấm 11m. Tuy nhiên, HLV Deschamps đã có những lý giải chuyên sâu về áp lực mà cậu học trò phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó.

"Kylian đã phải chờ gần hai phút để thực hiện cú sút do trọng tài và VAR kiểm tra tín hiệu. Đó là một khoảng thời gian quá dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội", chiến lược gia 57 tuổi nhấn mạnh.

Ông cũng lên tiếng bảo vệ Mbappe trước những ý kiến cho rằng tiền đạo này chơi bóng cá nhân. Theo Deschamps, Mbappe là một cầu thủ luôn hướng về tập thể và việc anh vừa vượt qua kỷ lục số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của chính ông là minh chứng cho sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng không thể thay thế.

Sức mạnh từ sự cân bằng và đa dạng vũ khí

Bên cạnh sự tỏa sáng thường thấy của các ngôi sao, tuyển Pháp tại World Cup 2026 đang cho thấy một diện mạo cân bằng hơn. Hệ thống phòng ngự trở nên chắc chắn khi có sự hỗ trợ tích cực từ tuyến trên. Khả năng pressing ngay khi mất bóng giúp Pháp duy trì quyền kiểm soát và hạn chế tối đa các tình huống phản công của đối thủ.

Dembele cũng góp công vào chiến thắng của Pháp

HLV Deschamps khẳng định: "Đối thủ giờ đây phải dè chừng mọi vị trí của chúng tôi. Mối đe dọa không chỉ đến từ một cá nhân mà có thể xuất phát từ bất kỳ ai trên sân. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nghĩ đến ngôi vô địch. Tuyển Pháp mới chỉ vào bán kết và toàn đội cần tiến từng bước thận trọng".

Sự tiếc nuối và tham vọng của Morocco

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận sức mạnh vượt trội của người Pháp nhưng cũng bày tỏ sự tự hào về các học trò. Morocco đã chứng minh họ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu thế giới sau hành trình ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Thất bại này không làm lung lay tham vọng của bóng đá Morocco. Theo ông Ouahbi, mục tiêu tiếp theo của đội bóng là chinh phục Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) và chuẩn bị cho lộ trình dài hơi hướng tới World Cup 2030 – giải đấu mà Morocco sẽ là một trong những quốc gia đồng đăng cai.