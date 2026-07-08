Tuyển Việt Nam đấu Campuchia: Cơ hội giải mã cơn bế tắc Mỹ Đình bằng dàn kép phụ HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho dàn nhân tố dự bị như Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt trong cuộc tiếp đón Campuchia tại ASEAN Cup 2026.

Cuộc đối đầu với Campuchia vào lúc 20h00 tối nay tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Đây còn là thời điểm then chốt để HLV Kim Sang Sik giải bài toán phong độ trên sân nhà, đồng thời thử nghiệm chiều sâu lực lượng với dàn nhân tố dự bị chất lượng.

Nghịch lý Mỹ Đình và bài toán trung tuyến

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng đang tồn tại sự đối lập rõ rệt. Thầy trò HLV Kim Sang Sik thi đấu bùng nổ trên sân khách với hai chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste (7-0) và Indonesia (3-0). Tuy nhiên, khi trở về sân vận động Mỹ Đình, đội bóng lại để Singapore cầm hòa 0-0 trong thế trận thiếu sắc bén.

Trận gặp Campuchia chính là cơ hội để giải tỏa áp lực này. Xét về tương quan lực lượng, hệ thống phòng ngự của đội khách đang bộc lộ nhiều khoảng trống khi đã để lọt lưới 7 bàn sau 3 trận. Việc vắng mặt trung vệ trụ cột gốc Nam Phi Kan Mo khiến khả năng tranh chấp của Campuchia suy giảm rõ rệt. Lão tướng nhập tịch gốc Nhật Bản Hikanu Mizuno (35 tuổi) khó lòng duy trì thể lực trước nhịp độ tấn công dồn dập từ phía đội chủ nhà.

Ở khu vực giữa sân, bộ ba gốc ngoại Alisher Mirzaev, Yudai Ogawa và Iago Bento của Campuchia khó tạo ra khác biệt trước nhãn quan chiến thuật và khả năng kiểm soát không gian vượt trội của Hoàng Đức hay Hai Long.

Cơ hội khẳng định cho những người khổng lồ dự bị

Với thế trận được dự báo sẽ hoàn toàn chủ động, HLV Kim Sang Sik có lý do để xoay tua đội hình. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở khả năng xuất hiện của những gương mặt trẻ sở hữu thể hình vượt trội.

Trần Trung Kiên là một trong những cái tên nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội trước Campuchia.

Trong khung gỗ, thủ thành cao 1m91 Trần Trung Kiên nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Lê Giang Patrik. Người gác đền 23 tuổi thuộc biên chế HAGL sở hữu khả năng phản xạ, làm chủ không gian và chơi chân ấn tượng tại V-League. Sự khát khao thể hiện mình sẽ là động lực lớn để anh ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt với chiều cao 1m95 cũng sẵn sàng vào sân từ băng ghế dự bị. Đây được xem là phương án chiến lược nhằm gia tăng khả năng chống bóng bổng, chuẩn bị nhân sự cho vòng knock-out.

Làm mới hàng công và làm chủ cuộc chơi

Ngoài Xuân Son, những nhân tố dự bị ở hàng tấn công cũng có thể tỏa sáng.

Bên cạnh tuyến phòng ngự, các nhân tố như Nguyễn Nhật Minh, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô hay tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đều đang chờ đợi cơ hội thi đấu. Với thể hình 1m80 cùng phong cách chơi càn lướt và tốc độ, Việt Cường có thể trở thành mũi nhọn nguy hiểm trong hiệp hai khi hàng thủ đối phương đã xuống sức.

Một chiến thắng cách biệt cùng màn thể hiện ấn tượng của dàn kép phụ không chỉ giúp tuyển Việt Nam xây chắc vị trí nhất bảng A, mà còn mang lại sự chuẩn bị toàn diện về mặt lực lượng trước khi bước vào bán kết ASEAN Cup 2026.