Tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste 7-0: Truyền thông châu Á e ngại sức mạnh hủy diệt Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam nối dài chuỗi 19 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik, khiến truyền thông châu Á phải ngả mũ thán phục.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên màn ra quân rực rỡ tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 7-0 trước Timor Leste trên sân vận động Chonburi. Đây không chỉ là một chiến thắng lấy trọn 3 điểm mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh tấn công và tham vọng bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam được bộc lộ qua trận thắng Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Thế trận một chiều được thiết lập ngay từ những phút đầu tiên. Các chân sút áo đỏ liên tục dồn ép đối thủ nghẹt thở và ghi tới 5 bàn thắng ngay trong hiệp một. Tiền đạo trẻ Đình Bắc rực sáng với một cú hat-trick, bên cạnh cú đúp của Hoàng Hên cùng hai bàn thắng đến từ Xuân Son và Quang Hải. Màn trình diễn bùng nổ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của báo chí khắp châu lục.

Dấu ấn Kim Sang Sik và kỷ lục 19 trận bất bại

Báo chí Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt đến màn trình diễn của đại diện Đông Nam Á nhờ sự dẫn dắt của chiến lược gia đồng hương Kim Sang Sik. Tờ News1 ví ASEAN Cup như "World Cup của Đông Nam Á" và nhận định đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, tờ Daum đi sâu phân tích kỷ lục ấn tượng: chiến thắng này nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của bóng đá Việt Nam lên con số 19 kể từ tháng 10/2024. Giới chuyên môn xứ sở kim chi đánh giá HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một hệ thống vận hành cực kỳ ổn định, có chiều sâu nhân sự và đủ khả năng duy trì thế thống trị khu vực trong nhiều năm tới.

Indonesia e dè trước sức mạnh hàng công

Ở góc nhìn của đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A, truyền thông Indonesia không giấu nổi sự e ngại. Tờ Bola Sport nhận định sự đa dạng trong các phương án ghi bàn của Việt Nam là mối đe dọa trực tiếp tới tham vọng của đội tuyển Indonesia.

Truyền thông Châu Á đánh giá cao màn trình diễn của nhà đương kim vô địch. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, các chuyên gia phân tích Indonesia cho rằng HLV Kim Sang Sik vẫn chưa bung hết bài tẩy trong trận mở màn. Họ tin rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đang ém quân và tinh chỉnh những mảng miếng chiến thuật sắc bén nhất để chuẩn bị cho trận đại chiến mang tính chất "chung kết bảng A" giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8.

Thái Lan thừa nhận vị thế số một

Ngay cả truyền thông Thái Lan – kình địch lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong khu vực – cũng phải dành những lời thán phục. Các trang tin thể thao lớn như KrianBuriram hay Real Ballthai đồng loạt dùng từ "quá đáng sợ" để mô tả về khả năng áp đảo của nhà đương kim vô địch.

Giới truyền thông xứ chùa vàng đặt câu hỏi liệu có đội bóng nào tại khu vực đủ sức cản bước thầy trò HLV Kim Sang Sik ở thời điểm hiện tại. Sự thừa nhận này phản ánh đúng thực tế rằng Việt Nam đang vượt trội hoàn toàn về cả phong độ, hiệu số lẫn bản lĩnh áp đặt lối chơi.

Chiến thắng mở màn 7-0 là bước chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Thử thách tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 20h00 ngày 31/7.