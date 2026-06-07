Tuyển Việt Nam thắng đậm 6-0 tại Hàn Quốc và bước ngoặt nhân sự của Nam Định Thầy trò HLV Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, trong khi nhà vô địch Nam Định gây bất ngờ với quyết định chia tay hàng loạt ngoại binh trước mùa giải mới.

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Siheung FC. Đây là trận giao hữu kín đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik nhằm chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, nơi áp lực về mặt thành tích đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam thắng Siheung FC 6-0. Ảnh: VFF.

Thử nghiệm nhân sự và dấu ấn cầu thủ nhập tịch

Trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng bằng cách sử dụng hai đội hình khác nhau cho mỗi hiệp đấu. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng mà còn cho phép ban huấn luyện đánh giá sự tương thích giữa các nhóm nhân sự.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của nhóm cầu thủ nhập tịch bao gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc trong hiệp hai. Việc kết hợp những nhân tố này cùng nhóm trụ cột cho thấy ý đồ chiến thuật rõ ràng của ông Kim trong việc làm mới sức mạnh tấn công của Đội tuyển Việt Nam. Dù đối thủ Siheung FC chỉ đang thi đấu tại K.League 3, nhưng tỷ số 6-0 là liều thuốc tinh thần quan trọng cho toàn đội.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng nhận về những ý kiến trái chiều từ dư luận khu vực. Nhiều cổ động viên Đông Nam Á cho rằng đẳng cấp giữa hai đội có sự chênh lệch lớn, do đó kết quả này chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự của Việt Nam trước các giải đấu chính thức. Mục tiêu cốt lõi vẫn là việc các cầu thủ duy trì phong độ và thích nghi với triết lý mới mà không gặp phải áp lực quá lớn về mặt tỷ số.

Nam Định và cuộc cải tổ mạnh mẽ tại Thiên Trường

Tại đấu trường quốc nội, CLB Nam Định đang cho thấy tham vọng duy trì vị thế bằng những bước đi quyết liệt cả về cơ sở hạ tầng lẫn lực lượng. Dù mặt cỏ sân Thiên Trường vừa được vinh danh tốt nhất giải đấu, tập đoàn Xuân Thiện vẫn quyết định đầu tư trồng lại cỏ mới và nâng cấp nhiều hạng mục kỹ thuật để sẵn sàng cho mùa giải 2026/27.

Nam Định nâng cấp SVĐ, bổ sung lực lượng trước mùa bóng mới.

Song song với việc làm mới sân bãi, đội bóng thành Nam đã thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng gây bất ngờ khi chia tay cùng lúc 5 ngoại binh: Brenner, Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks. Quyết định này được cho là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn đội hình khi Nam Định chỉ tập trung vào hai đấu trường chính là V.League và Cúp Quốc gia, thay vì dàn trải nguồn lực cho các giải đấu quốc tế.

Điểm sáng từ bóng đá nữ và lứa trẻ

Tại giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, CLB TP.HCM I tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Trong trận tâm điểm vòng 4 diễn ra tại Cửa Ông, Quảng Ninh, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã đánh bại chủ nhà Than khoáng sản Việt Nam với tỷ số 2-0.

Sự tỏa sáng của lão tướng Trần Thị Thùy Trang với đường kiến tạo sắc lẹm cùng cú đúp của Phan Thị Trang đã giúp đội bóng thành phố mang tên Bác duy trì mạch 4 trận toàn thắng, giữ vững ngôi đầu bảng. Thất bại này là bài học đắt giá cho Than khoáng sản Việt Nam khi họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phạm sai lầm cá nhân ở những thời điểm quyết định.

Ở cấp độ trẻ, Học viện Trường Tươi Đồng Nai đang trở thành hiện tượng tại Vòng chung kết U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026. Dù là lần đầu góp mặt, đại diện từ Đồng Nai đã gây chấn động khi lần lượt đánh bại Becamex TP.HCM 4-2 và đè bẹp T&T Nghệ An với tỷ số 5-0 tại Hải Phòng. Những màn trình diễn thuyết phục này cho thấy công tác đào tạo trẻ của Đồng Nai đang đi đúng hướng và hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.