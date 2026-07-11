Tuyển Việt Nam và hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026: Lời giải từ Hàn Quốc HLV Kim Sang-sik và các học trò vừa hoàn tất chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 với sự góp mặt của Patrik Lê Giang.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày tại Hàn Quốc (từ ngày 2 đến 14/7) không chỉ là đợt rèn luyện thể lực đơn thuần, mà còn là "phòng thí nghiệm" để chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn thiện những mảnh ghép chiến thuật cuối cùng.

Phòng thí nghiệm chiến thuật tại xứ sở Kim chi

Trong quãng thời gian tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu tập với các câu lạc bộ thuộc nhiều hạng đấu khác nhau. Đây là cơ hội vô giá để ban huấn luyện đưa ra những đánh giá định lượng về phong độ và khả năng thích nghi của từng vị trí. Việc đối đầu với các đối thủ có thể hình và tư duy chơi bóng hiện đại giúp các cầu thủ Việt Nam trui rèn bản lĩnh trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Tuyển Việt Nam thu được rất nhiều bài học trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt hội quân lần này chính là sự xuất hiện của thủ môn Patrik Lê Giang. Người gác đền mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia, với kinh nghiệm dày dạn tại môi trường bóng đá châu Âu, được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm tuyệt đối cho hàng phòng ngự. Sự hòa nhập nhanh chóng của anh minh chứng cho tư duy mở của bóng đá Việt Nam trong việc thu hút tài năng gốc Việt, tạo ra một cuộc cạnh tranh vị trí lành mạnh và đầy kịch tính.

Bài toán nhân sự và những phương án dự phòng

Dù đang có đà hưng phấn, HLV Kim Sang-sik vẫn phải đối mặt với những thách thức về nhân sự. Một số trụ cột quan trọng như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Khuất Văn Khang và Ngô Đăng Khoa đang gặp phải những chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Thay vì lo lắng, ban huấn luyện đã chủ động triển khai các phương án dự phòng khoa học. Sự trưởng thành của nhóm cầu thủ trẻ kết hợp cùng các nhân tố kỳ cựu đang tạo nên một bộ khung có chiều sâu, giúp đội tuyển duy trì được tính ổn định ngay cả khi thiếu vắng một vài mắt xích chủ chốt.

Màn tổng duyệt cuối cùng tại Thái Nguyên

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước vào ngày 14/7, toàn đội sẽ di chuyển thẳng đến TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế duy nhất trong dịp FIFA Days. Đối thủ được lựa chọn là Myanmar, trận đấu diễn ra vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Patrik Lê Giang mang lại làn gió mới trong đợt tập trung lần này. Ảnh: VFF.

Đây được coi là màn tổng duyệt quan trọng nhất để rà soát lực lượng lần cuối. Một chiến thắng trước Myanmar không chỉ giúp củng cố niềm tin mà còn giúp HLV Kim Sang-sik chốt danh sách chính thức cho bảng A, nơi có sự góp mặt của Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vào ngày 24/7 gặp Timor Leste tại sân trung lập Chonburi, Thái Lan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ, mục tiêu bảo vệ ngôi vương không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực, đồng thời là bệ phóng cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.