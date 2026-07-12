Tuyển Việt Nam vượt nắng gắt tại Incheon: Kim Sang-sik chốt bộ khung cho ASEAN Cup Dưới cái nắng khắc nghiệt tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung tối đa vào chiến thuật để sẵn sàng cho mục tiêu vô địch.

Đoàn quân của chiến lược gia Kim Sang-sik đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc. Bất chấp điều kiện thời tiết chuyển biến khắc nghiệt, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng giáo án nặng, hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vương tại ASEAN Championship 2026.

Thử thách từ khí hậu và tinh thần vượt khó

Trong những buổi tập gần đây, đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi cái nắng tại Incheon bắt đầu trở nên gay gắt. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột của thời tiết không làm suy giảm ý chí của các tuyển thủ. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban huấn luyện, các bài tập chiến thuật vẫn được thực hiện với tốc độ cao và sự chính xác cần thiết.

Xuân Son và các đồng đội đối mặt nắng gắt. Ảnh: Thethao247.

Việc duy trì cường độ tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt được xem là bài kiểm tra thể lực và bản lĩnh quan trọng. HLV Kim Sang-sik liên tục thúc giục các học trò, đồng thời yêu cầu sự thanh thoát trong từng pha xử lý bóng dù trong trạng thái mệt mỏi.

Ba trụ cột trong triết lý của Kim Sang-sik

Trong giai đoạn nước rút này, chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt xoáy sâu vào khả năng vận hành hệ thống. Phân tích từ các buổi tập cho thấy, Ban huấn luyện đang tập trung tối đa vào ba yếu tố cốt lõi để định hình lối chơi cho đội tuyển:

Phối hợp phòng ngự: Xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, đảm bảo cự ly đội hình tối ưu.

Xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, đảm bảo cự ly đội hình tối ưu. Triển khai tấn công: Đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Chuyển đổi trạng thái: Tối ưu hóa tốc độ từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại để gây bất ngờ cho đối thủ.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm Ban huấn luyện thực hiện hàng loạt thử nghiệm về nhân sự. Sự kết hợp giữa những nhân tố kỳ cựu và các gương mặt mới, tiêu biểu như tiền đạo nhập tịch Xuân Son, đang được đánh giá kỹ lưỡng để tìm ra bộ khung tối ưu nhất cho chiến dịch Đông Nam Á.

"Liều thuốc thử" Gangwon FC và ngày trở về

Theo lịch trình, trận đấu tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trên đất Hàn Quốc sẽ là cuộc đụng độ với CLB Gangwon FC vào ngày 13/7. Đây được nhận định là đối thủ chất lượng, giúp HLV Kim Sang-sik có cái nhìn tổng thể nhất về điểm mạnh và điểm yếu của các học trò sau gần 3 tuần rèn quân.

Sau khi kết thúc trận đấu với đại diện xứ sở kim chi, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức hoàn thành chuyến tập huấn và lên đường trở về nước. Toàn đội sẽ có thêm vài ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu quốc tế chính thức gặp tuyển Myanmar.

Trận đấu với Myanmar dự kiến diễn ra trên sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây sẽ là bước chạy đà cuối cùng, giúp đội tuyển Việt Nam căn chỉnh phong độ và tâm lý trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ và chinh phục đỉnh cao bóng đá khu vực vào cuối năm nay.