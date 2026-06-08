88' Twente kiểm soát thế trận ở phút 88

Phút 88', Twente vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 6-0 và kiểm soát bóng 63% - 37%. Đội chủ nhà cũng vượt trội về khả năng tạo cơ hội với 19 - 10 lần dứt điểm, trong đó có 11 - 4 cú sút trúng đích, khiến Dunajska Streda phải chịu sức ép liên tục.