U23 Việt Nam triệu tập dàn vô địch SEA Games 33, hướng tới ASIAD 2026 tại Nhật Bản Danh sách tập trung ngày 28/7 có nhiều cầu thủ từng giành vàng SEA Games 33 và đồng U23 châu Á 2026, cho thấy U23 Việt Nam đặt mục tiêu thành tích tại ASIAD.

U23 Việt Nam đã gọi lại nhiều cầu thủ từng vô địch SEA Games 33 và giành huy chương đồng giải U23 châu Á 2026 để chuẩn bị cho ASIAD 2026. Quyết định công bố chiều 28/7 đánh dấu sự điều chỉnh so với định hướng ban đầu, khi đội không chỉ sử dụng nòng cốt lứa U21 để tích lũy kinh nghiệm mà tăng cường những gương mặt đã được kiểm chứng ở các giải đấu lớn.

Sự lựa chọn này cho thấy mục tiêu của U23 Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á không dừng ở việc cọ xát. Đội sẽ bước vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong bối cảnh môn bóng đá nam có 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng.

U23 Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá lớn tại đấu trường châu lục. Ảnh: VFF.

Nhiều cầu thủ giàu trải nghiệm trở lại

Danh sách tập trung có Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Viktor, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt. Đây là nhóm cầu thủ từng góp mặt trong hành trình giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng giải U23 châu Á 2026.

Việc đưa các cầu thủ trên 21 tuổi vào đội hình tạo ra một tập thể có độ chín hơn so với phương án chỉ sử dụng lực lượng trẻ. Trong một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn như ASIAD, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng chịu áp lực của các cầu thủ từng đi qua những trận đấu lớn có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Tuy nhiên, đội cũng thiếu một số nhân sự quen thuộc. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Trung Kiên và Nguyễn Nhật Minh không tập trung cùng U23 Việt Nam do khoác áo đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt này khiến ban huấn luyện cần rà soát thêm các phương án nhân sự trước thời điểm chốt danh sách chính thức.

HLV Đinh Hồng Vinh phụ trách chuyên môn

HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục phụ trách chuyên môn của U23 Việt Nam, trong khi HLV trưởng Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á. Cách phân công này giúp đội U23 duy trì sự chuẩn bị độc lập, đồng thời bảo đảm hoạt động của hai cấp đội tuyển không bị chồng chéo.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/7 đến hết 6/8. Đây là giai đoạn để ban huấn luyện đánh giá phong độ, mức độ hòa nhập và sự cân bằng của lực lượng trước khi lựa chọn danh sách cuối cùng.

Bảng C là thử thách đầu tiên tại ASIAD 2026

ASIAD 2026 tổ chức tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10. U23 Việt Nam nằm ở bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait, một bảng đấu đòi hỏi đội phải duy trì sự ổn định ngay từ vòng đầu tiên.

Uzbekistan là đối thủ đáng chú ý nhất trong bảng, trong khi Philippines và Kuwait cũng là những trận đấu có ý nghĩa trực tiếp với mục tiêu đi tiếp. Với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ U21 và nhóm đã có thành tích tại SEA Games 33, đợt tập trung lần này sẽ quyết định diện mạo của U23 Việt Nam trước thử thách châu lục.