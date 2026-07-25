Ukraine cải tiến trực thăng Westland Sea King thành phương tiện phóng UAV đánh chặn Quân đội Ukraine trang bị giá treo UAV đánh chặn cho trực thăng Sea King từ thời Chiến tranh Lạnh nhằm tối ưu hóa khả năng tiêu diệt UAV tự sát Geran.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng không trước các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát Geran của Liên bang Nga, quân đội Ukraine đã triển khai phương án sử dụng trực thăng Hải quân Westland Sea King làm nền tảng phóng trên không cho các UAV đánh chặn cỡ nhỏ.

Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Giải pháp kết hợp giữa trực thăng hoài cổ và công nghệ UAV

Theo thông tin từ kênh Euro Maidan công bố ngày 25/7, nhà báo chuyên về hàng không H.I. Sutton đã phát hiện biến thể đặc biệt này khi quan sát một chiếc Sea King tại Triển lãm Hàng không Farnborough ở Vương quốc Anh. Mẫu trực thăng có nguồn gốc từ thập niên 1970 được bổ sung hệ thống giá treo bên dưới thân dành riêng cho các dòng UAV đánh chặn cỡ nhỏ.

Các UAV đánh chặn được Ukraine đưa vào sử dụng có chi phí sản xuất thấp, chỉ khoảng vài nghìn USD mỗi chiếc. Dù có mức giá rẻ, hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các lực lượng phòng không đánh chặn hàng nghìn UAV Geran. Về mặt kỹ thuật, các UAV đánh chặn được chia thành hai nhóm chính:

Nhóm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tự động và mang theo khối thuốc nổ cỡ nhỏ để kích nổ gần mục tiêu.

Được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tự động và mang theo khối thuốc nổ cỡ nhỏ để kích nổ gần mục tiêu. Nhóm điều khiển thủ công: Phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác của kíp điều khiển và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng va chạm trực tiếp.

Khắc phục giới hạn tác chiến của UAV đánh chặn

Dù lực lượng phòng không Ukraine đạt tỷ lệ bắn hạ khoảng 90% số UAV Geran xâm nhập, các dòng UAV đánh chặn mặt đất vẫn bộc lộ những điểm hạn chế cố hữu về mặt kỹ thuật. Do sử dụng nguồn năng lượng pin, thời gian duy trì chuyến bay của chúng chỉ kéo dài trong vài phút. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết xấu hoặc mây thấp ảnh hưởng lớn đến tầm hoạt động của hệ thống cảm biến.

Việc sử dụng trực thăng Sea King làm phương tiện mang giúp đưa kíp điều khiển và thiết bị lên độ cao tối ưu khoảng 1.000 m, vượt qua tầng mây và mưa. Tốc độ di chuyển của các UAV đánh chặn đạt khoảng 350 km/h, hoàn toàn đủ khả năng truy đuổi các dòng UAV Geran sử dụng động cơ cánh quạt truyền thống, ngoại trừ các biến thể trang bị động cơ phản lực.

Năng lực vận hành của dòng trực thăng Westland Sea King

Toàn bộ số trực thăng Sea King hiện thuộc biên chế của Lữ đoàn Không quân Hải quân số 10 thuộc Hải quân Ukraine. Đội bay này bao gồm 3 chiếc do Vương quốc Anh chuyển giao sau khi đã ngừng sử dụng và 6 chiếc được Đức viện trợ. Ban đầu, các máy bay này chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ven biển cũng như hỗ trợ lực lượng Lục quân và Hải quân.

Mặc dù thiết kế của Sea King đã có tuổi đời lớn, mẫu trực thăng này sở hữu khoang chứa rộng rãi, đủ không gian bố trí các kíp điều khiển UAV cùng thiết bị kỹ thuật đi kèm. Ngoài ra, độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp khiến Sea King trở thành phương tiện phù hợp để đáp ứng nhu cầu tăng cường năng lực phòng không dọc khu vực bờ biển Ukraine.