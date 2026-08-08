Ukraine đạt thỏa thuận nhận tên lửa đánh chặn từ Mỹ hằng tháng cho hệ thống phòng không Ukraine đạt thỏa thuận nhận tên lửa đánh chặn hàng tháng từ Mỹ theo chương trình PURL, song nguồn cung này chưa đủ đáp ứng nhu cầu phòng không thực tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc nhận bàn giao các đợt tên lửa đánh chặn theo định kỳ hàng tháng. Quyết định này nhằm hạ nhiệt tình trạng thiếu hụt đạn dược phòng không nghiêm trọng tại Ukraine trong bối cảnh các đợt tập kích tầm xa gia tăng.

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ khai hoả. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Cơ chế cung cấp và thực trạng thiếu hụt đạn tên lửa

Thỏa thuận cung cấp đạn tên lửa phòng không hàng tháng giữa Mỹ và Ukraine được triển khai thông qua chương trình PURL. Cơ chế này cho phép Ukraine thu mua các hệ thống phòng không và đạn dược từ Mỹ bằng nguồn kinh phí do các đối tác quốc tế tài trợ.

Mặc dù đạt được thỏa thuận tiếp nhận định kỳ, lãnh đạo Ukraine thừa nhận khối lượng viện trợ này vẫn chưa đáp ứng đủ mật độ tiêu thụ và nhu cầu bảo vệ thực tế. Lượng tên lửa đánh chặn hiện có trong kho dự trữ của Ukraine thậm chí đã giảm xuống mức thấp hơn so với giai đoạn năm 2025.

Áp lực lên lưới phòng không Ukraine hiện rất lớn do tần suất tác chiến tăng cao. Đơn cử trong đêm 5/8, lực lượng không quân Ukraine xác nhận đã không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-400 do đối phương khai hỏa.

Rào cản nguồn cung và chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ

Việc gia tăng viện trợ tên lửa Patriot gặp trở ngại khi nguồn dự trữ của Mỹ cần ưu tiên cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khác. Mới đây, đề xuất bổ sung thêm tên lửa Patriot đã không được phê duyệt do yêu cầu duy trì kho vũ khí phục vụ các lực lượng và đồng minh của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Song song với nỗ lực xin viện trợ trực tiếp, Ukraine đã tìm kiếm phương án tự sản xuất đạn tên lửa Patriot tại chỗ. Tuy nhiên, đại diện Mỹ tại NATO Matthew Whitaker khẳng định Washington không cho phép quốc gia khác trực tiếp sản xuất loại tên lửa này. Lý do được đưa ra là tên lửa đánh chặn tiên tiến thuộc hệ thống Patriot nằm trong danh mục công nghệ cao bị kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, chỉ được chế tạo bởi các nhà thầu được cấp phép tại Mỹ.

Tìm kiếm giải pháp bổ sung từ các quốc gia Châu Âu

Trước hạn chế về nguồn cung cũng như chính sách chuyển giao công nghệ từ Mỹ, Kiev đang chuyển hướng sang đàm phán với các quốc gia Châu Âu nhằm khai thác nguồn đạn phòng không sẵn có trong kho dự trữ.

Đức, Ba Lan cùng các nước vùng Scandinavia được đánh giá là những đối tác tiềm năng có khả năng hỗ trợ đạn tên lửa và các tổ hợp phòng không do đang vận hành các hệ thống tương thích. Dù vậy, quy mô đóng góp từ các quốc gia này hiện vẫn ở mức giới hạn so với nhu cầu bao phủ toàn bộ vùng trời.