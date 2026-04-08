Xây dựng Đảng Ứng dụng Công dân số xã Sông Lũy - đưa chính quyền đến gần dân Sự kiện Đảng ủy xã Sông Lũy công bố App điện thoại di động - ứng dụng Công dân số (Ứng dụng Công dân số) vào cuối tháng 6/2026 phục vụ Nhân dân đã tạo bước đột phá mới ở Sông Lũy. Qua đó, góp phần đưa công nghệ số về gần dân, khẳng định vị thế đi đầu trong chuyển đổi số cấp cơ sở.

Người dân thôn Phan Tiến được hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Công dân số

Người dân tiếp cận công nghệ số

Ông Hoàng Ngọc Xuân - nguyên Trưởng thôn Tú Sơn (nay thuộc thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy) là một trong những người sớm được tiếp cận, làm quen với ứng dụng này. Dù đã ngoài 60 tuổi, hằng ngày ông Xuân vẫn miệt mài tìm hiểu về ứng dụng mới cài đặt của xã. Ông Xuân chia sẻ: “Bản thân tôi đã được cán bộ xã trực tiếp hướng dẫn thao tác các tiện ích như cập nhật thông tin, tiếp nhận thông báo từ chính quyền địa phương và phản ánh, kiến nghị trực tuyến”.

Ông Xuân là một trong số nhiều cán bộ thôn và người dân xã Sông Lũy vừa được tiếp cận Ứng dụng Công dân số. Đơn cử tại thôn Phan Tiến những ngày qua, hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn xã, Ban Điều hành thôn Phan Tiến đã tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Ứng dụng Công dân số trên điện thoại thông minh, thu hút nhiều người dân tham gia. Qua 1 tháng triển khai, toàn xã đã có hơn 900 lượt tải ứng dụng, ghi nhận 16 ý kiến của Nhân dân. Nhờ đó, tạo điều kiện để bà con tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ số, thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn xã Sông Lũy.

“ Đây là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ xã trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng chính quyền số phục vụ. Nhất là lấy người dân làm trung tâm và tiên phong dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương.

Thái Thành Bi, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lũy

Cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân

Bí thư Đảng ủy xã Sông Lũy Thái Thành Bi nhấn mạnh: “Nhận thức sâu sắc vai trò của công nghệ trong quản lý và điều hành, hiện nay Đảng ủy xã Sông Lũy đã định hướng xây dựng một ứng dụng số tích hợp thông minh, sở hữu giao diện tối giản, trực quan và dễ tiếp cận đối với mọi tầng lớp Nhân dân. Với mục tiêu hiện thực hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, ứng dụng số Sông Lũy tích hợp tính năng Phản ánh - Kiến nghị”.

Ứng dụng công dân số của xã Sông Lũy

Điểm đáng chú ý của ứng dụng này là người dân có thể giám sát cộng đồng. Theo đó, khi phát hiện các vấn đề bất cập về an ninh trật tự, môi trường, hạ tầng giao thông, đất đai hay thái độ phục vụ của cán bộ công chức… người dân có thể gửi phản ánh bằng hình ảnh, video, định vị vị trí trực tiếp trên ứng dụng. Các ý kiến được chuyển thẳng đến bộ phận chuyên trách xử lý dưới sự giám sát chặt chẽ của Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã để kịp thời chỉ đạo xử lý giải quyết. Bên cạnh đó, việc trả lời ý kiến của cử tri sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri sẽ được đăng tải lên ứng dụng. Có thể nói, đây là một trong những hình thức nhanh nhất đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Ông Hoàng Ngọc Xuân tích cực tìm hiểu về ứng dụng công dân số của xã Sông Lũy

Dù mới ra mắt và đi vào hoạt động, nhưng rõ ràng, việc công bố Ứng dụng Công dân số của xã Sông Lũy đánh dấu bước tiến chuyển mình mạnh mẽ của xã, bám sát chỉ đạo của tỉnh trong công cuộc số hóa toàn diện. Cùng với đó, từng bước thay đổi phương thức quản trị xã hội từ “quản lý hành chính” sang “chính quyền phục vụ Nhân dân”. Khi ứng dụng được áp dụng rộng rãi trong Nhân dân, sẽ không còn khoảng cách địa lý hay rào cản thời gian. Ứng dụng là cầu nối trực tuyến thông suốt 24/7, giúp đưa toàn bộ dòng chảy thông tin chính thống, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thông báo khẩn cấp từ ban, ngành địa phương đến thẳng điện thoại thông minh của từng người dân và ngược lại. Kênh thông tin giải quyết thủ tục hành chính khi có kết quả và tiếp nhận, các phản ánh, kiến nghị tức thời của Nhân dân, trả lời cử tri sau các kỳ tiếp xúc của HĐND tỉnh, xã…