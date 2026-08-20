Universitatea Craiova và Ararat-Armenia bất phân thắng bại ở play-off Universitatea Craiova hòa Ararat-Armenia 1-1 tại Stadionul Ion Oblemenco, Craiova, trong trận play-off UEFA Europa League, khi Bancu và Malis lần lượt ghi bàn cho hai đội.

Universitatea Craiova 1 - 1 Ararat-Armenia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón Ararat-Armenia.

20' A. Malis mở tỷ số cho Ararat-Armenia Phút 20, A. Malis lập công mở tỷ số 0-1 cho Ararat-Armenia ngay trên sân Stadionul Ion Oblemenco của Universitatea Craiova. Bàn thắng sớm giúp đội khách vượt lên dẫn trước và nắm lợi thế tâm lý quan trọng trong trận play-off UEFA Europa League.

33' N. Bancu san bằng tỷ số 1-1 cho Universitatea Craiova Phút 33, nhận đường kiến tạo từ A. Cicaldau , N. Bancu lập công xuất sắc gỡ hòa 1-1 cho Universitatea Craiova. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Ararat-Armenia dẫn trước ở phút 20.

39' Thẻ vàng cho D. Matei sau pha va chạm quyết liệt Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng phạt D. Matei của Universitatea Craiova sau một tình huống phạm lỗi thô bạo (Roughing). Trận đấu đang nóng lên trông thấy trên sân Stadionul Ion Oblemenco sau khi đại diện Romania đưa cuộc đối đầu về lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' O. Romanchuk nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Ngay ở phút 47, O. Romanchuk bên phía Universitatea Craiova đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi quyết liệt. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh gặp bất lợi về quân số.

62' Universitatea Craiova làm mới tuyến trên: M. Etim thế chỗ D. Matei Phút 62, Universitatea Craiova thực hiện sự thay đổi người khi rút D. Matei ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Etim . Việc rút D. Matei – cầu thủ đã dính một thẻ vàng ở phút 39 – giúp đội chủ nhà vừa đảm bảo sự an toàn nhân sự, vừa tăng cường năng lượng cho hàng công.

62' Universitatea Craiova điều chỉnh nhân sự trên hàng công Phút 62, Universitatea Craiova thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi tung S. Nsimba vào sân thế chỗ cho A. Al Hamlawi . Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo ra đột biến trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1.

63' VAR từ chối bàn thắng của Sandro Lima Phút 63, Sandro Lima đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận cho Ararat-Armenia do lỗi việt vị. VAR đã can thiệp kịp thời để hủy bỏ bàn thắng, giữ nguyên tỷ số 1-1 cho Universitatea Craiova.

69' A. Rus nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi Phút 69, cầu thủ A. Rus bên phía Universitatea Craiova đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha vào bóng thô bạo. Trận đấu trên sân Stadionul Ion Oblemenco đang trở nên vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 1-1.

69' Ararat-Armenia tung Franca Carlos vào sân thay Benny Phút 69, Ararat-Armenia quyết định điều chỉnh nhân sự khi Franca Carlos được tung vào sân để thế chỗ cho Benny . Trong thế trận hòa 1-1 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt.

69' Universitatea Craiova điều chỉnh nhân sự, Teles vào sân Phút 69, Universitatea Craiova quyết định thực hiện sự thay đổi người khi Teles được tung vào sân thay thế cho A. Cicaldau. Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, sự xuất hiện của Teles được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho tuyến giữa của đội chủ nhà.

75' Ararat-Armenia tung J. A. Balanta vào sân ở phút 75 Phút 75, Ararat-Armenia thực hiện sự thay đổi người khi J. A. Balanta được tung vào sân thay thế cho H. Oliveira . BHL đội khách hy vọng sự bổ sung này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian thi đấu còn lại.

77' M. Etim nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Etim bên phía Universitatea Craiova sau một tình huống phạm lỗi thô bạo. Đội chủ nhà liên tục phải chịu các án phạt từ trọng tài trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 1-1 đầy căng thẳng.

80' Ararat-Armenia tung M. Carlier vào sân ở phút 80 Phút 80, Ararat-Armenia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Carlier được tung vào sân thay thế cho K. Muradyan . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách hy vọng sự tươi mới này sẽ giúp họ duy trì thế trận tốt ở những phút cuối.

80' Ararat-Armenia củng cố nhân sự ở phút 80 Phút 80, Ararat-Armenia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Tera được tung vào sân thay cho A. Serobyan . Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút cuối, ban huấn luyện đội khách quyết định làm mới đội hình nhằm tìm kiếm sự đột biến trong thế trận giằng co.

80' Ararat-Armenia thay người ở phút 80 Phút 80, Ararat-Armenia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Z. Shaghoyan được tung vào sân thay thế cho Z. Banjaqui . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ tạo ra đột biến ở khoảng thời gian cuối trận.

81' Thế trận giằng co ở phút 81 Bước sang phút 81, Universitatea Craiova và Ararat-Armenia vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép với chỉ số phạt góc 5 - 3, song sự quyết liệt quá mức cũng khiến họ chịu tới phạm lỗi 11 - 3 so với đối thủ.

85' Universitatea Craiova củng cố đội hình ở phút 85 Phút 85, Universitatea Craiova thực hiện sự thay đổi nhân sự khi T. Baluta được tung vào sân thế chỗ cho A. Mekvabishvili . Trong thế trận đang giằng co với tỷ số 1-1, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức trẻ nhằm duy trì sự chủ động ở những phút cuối trận.

85' Universitatea Craiova tung L. Basceanu vào sân ở phút 85 Phút 85, Universitatea Craiova thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Basceanu được tung vào sân để thế chỗ S. Baiaram . Khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

KT Kết thúc: Universitatea Craiova 1-1 Ararat-Armenia Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:53 21/08/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ · HLV Filipe Coelho Ararat-Armenia Sơ đồ · HLV Tulipa Cập nhật đội hình lúc 23:31 20/08/2026

Universitatea Craiova Thống kê Ararat-Armenia 0% Kiểm soát bóng 0% 4 Trúng đích 2 5 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 1

Universitatea Craiova sẽ gặp Ararat-Armenia lúc 00:00 ngày 21/08/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco. Đây là cuộc đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, trong khi đội thua bị loại.

Áp lực của thể thức loại trực tiếp

Không có chỗ cho mục tiêu tích lũy điểm hay điều chỉnh thứ hạng ở cuộc chạm trán này. Tính chất một mất một còn khiến cách tiếp cận trận đấu trở nên quan trọng, từ khả năng giữ sự cân bằng đến cách xử lý những thời điểm then chốt.

Universitatea Craiova thi đấu trên sân Stadionul Ion Oblemenco, nhưng lợi thế địa điểm chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đội chủ nhà kiểm soát được nhịp độ và duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu. Với một trận loại trực tiếp, bất kỳ khoảnh khắc mất kiểm soát nào cũng có thể tạo ra khác biệt lớn.

Universitatea Craiova chưa thua trong hai trận được ghi nhận

Phong độ gần nhất của Universitatea Craiova gồm một trận hòa và một trận thắng, theo thứ tự từ mới đến cũ. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa thua trong hai lần ra sân được ghi nhận trước cuộc tiếp đón Ararat-Armenia.

Điểm đáng chú ý là Universitatea Craiova cần biến sự ổn định đó thành một màn thể hiện đủ chặt chẽ trong trận đấu quyết định. Một chiến thắng sẽ đưa đội thắng đi tiếp, vì vậy ưu tiên không chỉ là tạo sức ép mà còn là quản trị rủi ro khi thế trận thay đổi.

Nhận định trước trận

Trận đấu hứa hẹn được định hình bởi sự thận trọng lẫn quyết tâm, phù hợp với áp lực của thể thức loại trực tiếp. Universitatea Craiova có nền tảng từ chuỗi một thắng, một hòa gần đây, song cuộc gặp Ararat-Armenia sẽ đòi hỏi đội chủ nhà duy trì kỷ luật và tận dụng tốt các thời điểm có thể định đoạt cục diện.

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất H T B H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới