Universitatea Craiova và Levski Sofia níu chân nhau tại Champions League Universitatea Craiova hòa 2-2 Levski Sofia tại UEFA Champions League trên sân Stadionul Ion Oblemenco, khép lại màn rượt đuổi khiến hai đội cùng chia điểm và chưa tạo khác biệt sau trận đấu.

Universitatea Craiova 2 - 2 Levski Sofia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón Levski Sofia.

9' Nikola Serafimov nhận thẻ vàng sớm Phút 9, Nikola Serafimov nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

12' Levski Sofia kiểm soát thế trận Bước sang phút 12, Levski Sofia đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 36-64, buộc Universitatea Craiova phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận vẫn thiếu đột biến khi số pha dứt điểm mới là 1-0.

13' Everton Bala đưa Levski Sofia vượt lên Phút 13', Everton Bala lập công sau đường kiến tạo của Serginho, đưa Levski Sofia mở tỷ số 0-1 trước Universitatea Craiova. Đây là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Levski Sofia.

16' Aldair giúp Levski Sofia nhân đôi cách biệt Phút 16, Aldair lập công sau đường kiến tạo của Everton Bala, nâng tỷ số lên 0-2 cho Levski Sofia. Đội khách đang tạo cách biệt đáng kể trước Universitatea Craiova.

24' Levski Sofia kiểm soát thế trận Đến phút 24', Levski Sofia đang dẫn 0 - 2 và kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 42 - 58. Universitatea Craiova chịu sức ép khi chỉ dứt điểm 2 - 3, trong đó số lần trúng đích là 0 - 2.

26' Aldair nhận thẻ vàng ở phút 26 Phút 26, Aldair nhận thẻ vàng sau tình huống phạt góc. Đây là lời cảnh báo buộc cầu thủ này phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

33' Baiaram Ștefan nhận thẻ vàng Phút 33', Baiaram Ștefan nhận thẻ vàng. Universitatea Craiova đang bị dẫn 0-2 trước Levski Sofia.

36' Levski Sofia hiệu quả hơn Craiova Phút 36', Universitatea Craiova nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51 - 49 nhưng chưa tạo được khác biệt, khi tổng dứt điểm là 3 - 3. Levski Sofia tỏ ra sắc bén hơn với số lần sút trúng đích 0 - 2 và đang dẫn 0 - 2, buộc Craiova phải đẩy cao sức ép.

45+2' Bancu Nicușor Silviu rút ngắn cách biệt Phút 45+2', Bancu Nicușor Silviu lập công sau đường kiến tạo của Matei David, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Universitatea Craiova.

45+3' Maicon nhận thẻ vàng ngay sau bàn gỡ Phút 45+3', Maicon nhận thẻ vàng, chỉ một phút sau khi Universitatea Craiova rút ngắn tỷ số. Trận đấu khép lại hiệp một với thế giằng co và lợi thế vẫn thuộc về Levski Sofia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Álex Centelles vào sân đầu hiệp hai Phút 46: Álex Centelles được tung vào sân, thay Aldair. Universitatea Craiova điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ khi đang bị Levski Sofia dẫn 2-1.

46' Christian Makoun vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Christian Makoun vào sân thay Nikola Serafimov khi Universitatea Craiova bước vào hiệp hai trong thế bám đuổi.

48' Universitatea Craiova gỡ hòa 2-2 Phút 48, Rus Adrián lập công, đưa Universitatea Craiova gỡ hòa 2-2 trước Levski Sofia. Trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi Universitatea Craiova từng bị dẫn 0-2.

48' Craiova nhỉnh thế, Levski sắc bén hơn Phút 48, Universitatea Craiova nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (53-47) và phạt góc (4-2), nhưng Levski Sofia mới là đội sắc bén hơn với hiệu quả dứt điểm trúng đích (0-2). Craiova phải đẩy cao sức ép tìm bàn gỡ, trong khi Levski có thể ưu tiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

55' Mazire Soula vào sân, trận đấu nóng lên Phút 55', Mazire Soula vào sân thay Armstrong Oko-Flex. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức sống cho Universitatea Craiova.

55' Akram Bouras nhận thẻ vàng ở phút 55 Phút 55, Akram Bouras nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi Universitatea Craiova và Levski Sofia hòa 2-2.

59' Etim Monday Bassey vào sân phút 59 Phút 59', Etim Monday Bassey vào sân thay Baiaram Ștefan. Sự điều chỉnh diễn ra khi Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2, hứa hẹn thêm những diễn biến đáng chú ý trong phần còn lại.

59' Pereira Nunes Silva Samuel Teles vào sân Phút 59', Pereira Nunes Silva Samuel Teles được tung vào sân thay Mora Montoya Carlos. Trận đấu đang giằng co với tỷ số 2-2, và sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho Universitatea Craiova.

61' Craiova ép sân trong thế trận giằng co Phút 61, Universitatea Craiova đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 56 - 44 và vượt trội về số lần dứt điểm 10 - 3. Levski Sofia chịu sức ép và mới có 2 quả phạt góc so với 5 của đối thủ, dù tỷ số vẫn là 2-2.

67' Craiova tung Tudor Băluță vào sân Phút 67', Tudor Băluță vào sân thay Stevanović Nikola. Universitatea Craiova và Levski Sofia đang giằng co ở tỷ số 2-2, nên sự điều chỉnh này đến trong thế trận vẫn rất cân bằng.

73' Craiova nắm thế chủ động ở phút 73 Phút 73', Universitatea Craiova đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58 - 42 và ưu thế dứt điểm 10 - 5. Levski Sofia chịu sức ép, nhưng vẫn cho thấy sự sắc bén khi có 4 pha dứt điểm trúng đích so với 2 của đối thủ.

77' Elisor Simon vào sân phút 77 Phút 77', Elisor Simon được tung vào sân thay Mekvabishvili Anzor. Khi Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2, sự thay đổi này có thể tiếp thêm sức sống cho những phút cuối.

77' Borges Tavares Heriberto Moreno vào thay Matei David Phút 77', Borges Tavares Heriberto Moreno vào sân, thay Matei David. Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2, khiến sự thay đổi này diễn ra trong thời điểm trận đấu vẫn rất cân bằng.

77' Gasper Trdin vào sân ở phút 77 Phút 77, Gasper Trdin được tung vào sân thay Everton Bala. Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2, khiến những phút cuối hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

85' Craiova ép sân ở cuối trận Phút 85', Universitatea Craiova đang kiểm soát thế trận và dồn ép Levski Sofia, thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 57 - 43 cùng số pha dứt điểm 14 - 6. Sức ép còn được duy trì với 9 - 3 quả phạt góc, trong khi Levski Sofia phải tập trung phòng ngự để bảo toàn kết quả hòa 2 - 2.

87' Juan Perea vào sân ở phút 87 Phút 87, Juan Perea được tung vào sân thay Reinaldo. Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2, khiến những phút cuối hứa hẹn tiếp tục căng thẳng.

88' Rus Adrián nhận thẻ vàng Phút 88, Rus Adrián nhận thẻ vàng trong bối cảnh Universitatea Craiova và Levski Sofia đang hòa 2-2. Những phút cuối vì thế càng thêm căng thẳng.

KT Kết thúc: Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:24 30/07/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 Levski Sofia Sơ đồ 4-3-3 21 Popescu Iulian-Laurenţiu 24 Stevanović Nikola 28 Rus Adrián 6 Screciu Vladimir 17 Mora Montoya Carlos 20 Alexandru Cicâldău 5 Mekvabishvili Anzor 11 Bancu Nicușor Silviu 30 Matei David 7 Nsimba Labe Aimé Steven 10 Baiaram Ștefan 92 Svetoslav Vutsov 21 Aldair 50 Kristian Dimitrov 31 Nikola Serafimov 3 Maicon 47 Akram Bouras 19 Mehdi Moubarik 35 Serginho 11 Armstrong Oko-Flex 17 Everton Bala 7 Reinaldo Dự bị Universitatea Craiova 1 Maxim Alexandru 4 Crețu Alexandru 8 Tudor Băluță 12 Etim Monday Bassey 15 Badelj Juraj 18 Mihnea Rădulescu 19 Borges Tavares Heriberto Moreno 22 Elisor Simon 23 Pereira Nunes Silva Samuel Teles Levski Sofia 1 Ognyan Vladimirov 4 Christian Makoun 9 Juan Perea 10 Asen Mitkov 12 Mustapha Sangaré 18 Gasper Trdin 20 Álex Centelles 22 Mazire Soula 27 David Kusso Cập nhật đội hình lúc 23:53 29/07/2026

Universitatea Craiova Thống kê Levski Sofia 55% Kiểm soát bóng 45% 17 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 4 9 Phạt góc 4 14 Phạm lỗi 18 4 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Everton Bala Levski Sofia 1 bàn · 1 kiến tạo Bancu Nicușor Silviu Universitatea Craiova 1 bàn Aldair Levski Sofia 1 bàn Rus Adrián Universitatea Craiova 1 bàn Serginho Levski Sofia 1 kiến tạo · điểm 6.27 Matei David Universitatea Craiova 1 kiến tạo · điểm 6.27

Thông tin trận đấu

Universitatea Craiova sẽ gặp Levski Sofia tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 30/07/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco (Craiova).

Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa đáng chú ý khi hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm vị trí tại giải, phong độ gần đây, danh sách vắng mặt hay đội hình dự kiến của mỗi bên.

Levski Sofia có lợi thế từ lần chạm trán gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Universitatea Craiova không thắng và cũng không có trận hòa nào, trong khi Levski Sofia giành chiến thắng. Kết quả tổng hợp này tạo cho đội bóng Bulgaria lợi thế tham khảo về tâm lý trước lần tái ngộ tại Craiova.

Dù vậy, một lần đối đầu không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại. Không có thêm dữ liệu về thời điểm, diễn biến hoặc tỷ số của trận đấu trước, vì vậy không thể xác định Levski Sofia đã tạo lợi thế bằng khả năng kiểm soát bóng, phòng ngự hay chuyển trạng thái. Tương tự, cũng chưa có cơ sở để kết luận Universitatea Craiova sẽ thay đổi cách tiếp cận như thế nào.

Thế trận được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội

Với lợi thế sân nhà, Universitatea Craiova nhiều khả năng phải chủ động tìm cách tạo sức ép và biến sự quen thuộc với Stadionul Ion Oblemenco thành nền tảng cho trận đấu. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách vận hành hàng tiền vệ hay hiệu suất ghi bàn của đội bóng Romania. Vì thế, những nhận định cụ thể về cách triển khai bóng cần được chờ đến khi trận đấu diễn ra.

Ở chiều ngược lại, Levski Sofia bước vào trận đấu với điểm tựa từ kết quả đối đầu gần nhất. Đội khách có thể tận dụng sự tự tin đó để chơi chặt chẽ và chờ thời cơ, nhưng đây chỉ là hướng phân tích về cục diện, không phải khẳng định về chiến thuật sẽ được sử dụng.

Chưa đủ dữ liệu để xác định nhân sự

Nguồn thông tin hiện tại không cung cấp danh sách cầu thủ chấn thương, án treo giò hoặc đội hình dự kiến. Do đó, chưa thể đánh giá tác động của nhân sự lên cấu trúc chiến thuật, sức mạnh tấn công hay khả năng phòng ngự của Universitatea Craiova và Levski Sofia.

Khoảng trống này đặc biệt quan trọng với một trận đấu mà tương quan trực tiếp mới chỉ được phản ánh qua một lần chạm trán. Chỉ cần thay đổi ở các vị trí chủ chốt, cách hai đội tiếp cận trận đấu có thể khác đáng kể so với lần gặp trước.

Nhận định trước trận

Universitatea Craiova có lợi thế sân nhà, còn Levski Sofia sở hữu ưu thế từ kết quả đối đầu gần nhất. Hai yếu tố này tạo nên thế cân bằng tương đối về mặt bối cảnh, trong đó đội chủ nhà cần tận dụng không gian quen thuộc còn đội khách có thể dựa vào sự tự tin đã có.

Do không có số liệu về phong độ, bảng xếp hạng, lực lượng và chiến thuật, chưa thể nghiêng hẳn về một đội hay đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điểm then chốt của trận đấu sẽ nằm ở cách mỗi bên biến lợi thế của mình thành quyền kiểm soát thế trận và khả năng tận dụng những cơ hội xuất hiện tại Stadionul Ion Oblemenco.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Universitatea Craiova · 0 thắng 0 hòa Levski Sofia · 1 thắng Levski Sofia 1 - 0 Universitatea Craiova LS

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất B T T H Levski Sofia 5 trận gần nhất T T H T H

Tình hình lực lượng Universitatea Craiova ✚ Oleksandr Romanchuk (Muscle Tear) ✚ Vladimir Screciu (Unknown Injury) ✚ Sebastian Șerban (No Eligibility) ✚ Alexandru Iamandache (Knee Injury) ✚ Pavlo Isenko (Meniscus Injury) ✚ Alexandru Glodean (No Eligibility) ✚ Darius Fălcușan (No Eligibility) ✚ Adrian Rus (Unknown Injury) Levski Sofia ✚ Radoslav Kirilov (Arthroscopy) ✚ Stipe Vulikic (Metatarsal Fracture) ✚ Christian Makoun (Muscle Injury) ✚ Oliver Kamdem (Knee Problems)