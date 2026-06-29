Chính trị Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Hội nghị do các đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng cao; hệ thống các quy định, hướng dẫn của Trung ương tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu thực tiễn; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế ngay từ cơ sở.

Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, Nội chính, Tư pháp ngày càng chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và tổng hợp kết quả công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cơ sở chưa quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; việc xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chậm; nội dung kiểm tra có nơi còn dàn trải, chưa tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; công tác giám sát thường xuyên, phát hiện, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBKT Trung ương xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trọng tâm là hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; tập trung kiểm tra các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả UBKT các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2026, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực; xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, kịp thời, lấy phòng ngừa là chính, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.