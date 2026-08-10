62' Austin áp đảo thế trận, duy trì lợi thế an toàn

Bước sang phút 62, Austin vẫn duy trì lợi thế an toàn 3 - 0 trước Puebla nhờ khả năng kiểm soát thế trận nhỉnh hơn với 55% - 45% thời lượng cầm bóng. Đội bóng áo xanh xọc đen hoàn toàn áp đảo về số cơ hội khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 1). Trong khi đó, Puebla gặp rất nhiều khó khăn và liên tục phải phạm lỗi với tỷ lệ 6 - 12 để ngăn cản đối thủ.