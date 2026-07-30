Pháp luật - Đời sống Vẫn còn chủ quan với tội phạm trộm cắp tài sản Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người dân. Tuy nhiên, hầu hết các vụ trộm cắp đều bị lực lượng công an điều tra, triệt phá.

Đối tượng N.N.L có liên quan đến 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường B’Lao và một số vụ trộm khác

Lợi dụng sơ hở để gây án

Ngày 8/7, trên địa bàn phường B'Lao liên tiếp xảy ra 2 vụ đập kính ô tô, lấy trộm tiền mặt, máy tính xách tay, điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng thường hoạt động trong khoảng từ 1 - 3 giờ sáng, khi phát hiện túi xách hoặc tài sản có giá trị còn để trên xe, đối tượng lập tức dùng vật cứng đập kính, lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường B'Lao đã bắt giữ đối tượng N.N.L. (SN 2000) khi đang lẩn trốn tại xã Nam Thành. Quá trình đấu tranh xác định đối tượng không chỉ thực hiện 2 vụ trộm tại phường B'Lao mà còn liên quan đến nhiều vụ trộm cắp có thủ đoạn tương tự trên địa bàn khác.

Điều đáng nói, đối tượng không lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên mà luôn "săn" những phương tiện ô tô đỗ tại khu vực vắng người, thiếu ánh sáng, không có camera hoặc người trông giữ để ra tay.

Mới đây, Công an xã Hiệp Thạnh tiếp nhận trình báo của 3 hộ dân tại thôn K'Long và thôn Trung Hiệp về việc bị mất máy cắt sắt, máy đầm đất và loa Marshall. Khẩn trương xác minh, Công an xã Hiệp Thạnh đã làm rõ và triệu tập N.H.P (SN 1989) và N.N.S (SN 1994), cùng trú xã Đơn Dương. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, tạm giam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tang vật phát hiện tại nhà riêng của 2 đối tượng bị Công an xã Hiệp Thạnh bắt giữ

Người dân không chủ quan lơ là

Điểm chung của các vụ án trộm cắp trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây là các đối tượng đều lợi dụng sự chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong quản lý tài sản của người dân.

Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường dành thời gian theo dõi quy luật sinh hoạt của người dân trước khi ra tay. Các đối tượng lựa chọn những tài sản để ngoài sân, khu vực sản xuất hoặc nơi vắng người, ít ánh sáng nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Thượng tá Phan Hữu Sơn - Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết, Công an xã luôn duy trì công tác nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng và quần chúng Nhân dân để tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin về tội phạm. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa chỉ thực sự bền vững khi mỗi người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, chủ động lắp đặt camera an ninh, khóa cửa cẩn thận, không để máy móc, thiết bị có giá trị ở nơi sơ hở và kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những biểu hiện bất thường.

Từ thực tế các vụ việc cho thấy, tội phạm trộm cắp ngày càng có xu hướng hoạt động tinh vi, kiên nhẫn theo dõi và chỉ ra tay khi phát hiện "kẽ hở" trong việc quản lý tài sản. Vì vậy, bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần chủ động xây dựng “lá chắn” bảo vệ tài sản của chính mình.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn như đi lại nhiều lần quanh phương tiện, quan sát tài sản hoặc mang theo dụng cụ bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý.